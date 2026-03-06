Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Шашечки такси ночью
Шашечки такси ночью
© Pravda.ru by Мария Круглова is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 21:35

Золотые поездки уходят в прошлое: ценник на такси в дождь и снег решили приручить законом

Министерство транспорта РФ и Федеральная антимонопольная служба рассматривают меры по ограничению резкого роста цен на такси во время неблагоприятной погоды и чрезвычайных ситуаций. Это может сделать стоимость поездок более предсказуемой для пассажиров, но негативно скажется на доходах водителей и доступности машин на дорогах. Автомобильный эксперт Максим Ракитин предупреждает о возможных неприятных последствиях такой инициативы. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Для пользователей сервисов такси введение ограничений станет очевидным плюсом, поскольку позволит избежать скачков тарифов в непогоду. По словам главного редактора Quto.Ru, такая мера устранит ситуации, когда цена взлетает до абсурдных значений. Эксперт также отметил преимущества предсказуемости расходов в дождь, снегопад или ЧС.

"Для пассажиров безусловный плюс в том, что они будут примерно понимать стоимость поездки. Цена перестанет резко расти и взлетать до каких-то невероятных значений во время дождя, снега или других чрезвычайных ситуаций. Таких примеров очень много, когда такси дорожает просто до неприличия. Иногда складывается ощущение, что дешевле было бы лететь на самолете, если бы это было возможно", — отметил Максим Ракитин.

Водителям же ограничение повышающих коэффициентов ударит по карману, ведь в плохую погоду работа становится сложнее из-за стресса, пробок и снижения числа заказов. Как подчеркнул Ракитин, такие коэффициенты компенсируют потери и помогают покрывать аренду авто. Кроме того, рынок такси уже страдает от дефицита водителей в крупных городах из-за оттока мигрантов, и новые правила могут усугубить нехватку машин на линиях.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Железный щит от инфляции: определённые модели седанов сохраняют стоимость лучше китайских авто сегодня в 8:54

Морской бриз из Пусана приносит во Владивосток машины, которые стоят значительно меньше рыночного среднего и выдерживают суровые испытания российским бытом.

Читать полностью » Яблоко раздора на приборной панели: мультимедиа в авто стала важнее мощности двигателя для многих сегодня в 7:55

Современные предпочтения молодых водителей в выборе смартфонов начали напрямую влиять на стоимость подержанных автомобилей и их популярность на вторичном рынке.

Читать полностью » Эволюция дизайна и семиричная гарантия: как Tiggo 5X 2027 зацепился за внимание потребителей и конкурентов сегодня в 6:56

Обновленный Tiggo 5X 2027 обещает сочетание дизайна и надежности, а семилетняя гарантия привлекает внимание на фоне захватывающего рынка.

Читать полностью » Скрытая мощь под капотом такси: секретная Волга с мотором V8 едва не перевернула ход истории вчера в 14:51

В секретных цехах ГАЗа рождались машины, опередившие время, но технические казусы и суровые реалии закрыли им путь к массовому водителю на долгие десятилетия.

Читать полностью » Невидимый поводок для иномарок: датчики в шинах транслируют личные данные прямо в эфир вчера в 14:41

Современные системы контроля давления в шинах оказались уязвимы для радиоперехвата, что позволяет посторонним лицам отслеживать перемещения конкретных машин.

Читать полностью » Японский лоск за полцены: свежие иномарки бегут из Токио в Россию из-за одного строгого налога вчера в 14:03

На российских рынках фиксируют наплыв почти новых иномарок с востока. Выяснилось, какие скрытые платежи заставляют обеспеченных иностранцев избавляться от машин.

Читать полностью » Легенда возвращается в новом кузове: российские дилеры начали тайную охоту на эксклюзивные Volga вчера в 13:45

Ведущие дилерские центры начали борьбу за право первыми представить российскому рынку обновленную линейку машин, обещающую высокую надежность и ликвидность.

Читать полностью » Деньги улетают в выхлопную трубу: содержание японского кроссовера требует сотни тысяч в год вчера в 13:02

Владение популярным японским кроссовером в современных реалиях превращается в серьезное испытание для семейного бюджета из-за скрытых трат и нюансов сервиса.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Жарка разносит жир по шкафам: микросферы оседают и окисляются, создавая тяжелый кухонный фон
Красота и здоровье
Вернуться к чистоте кожи: акне преодолевает порог 25 и не дает спокойно жить — как избежать проблем
Красота и здоровье
Наследие с градусом: биологическая уязвимость организма заставляет выбирать опасный путь
Красота и здоровье
Слова высасывают энергию: почему общение иногда приводит к неожиданной усталости
Красота и здоровье
Стресс как враг для волос: как хроническое напряжение провоцирует их стремительное выпадение
Питомцы
Красота в вазе несет дыхание смерти: весенний букет превращает жизнь кошки в борьбу за выживание
Красота и здоровье
Энергия тает, как дым от сигареты: скрытая причина дневной усталости кроется в составе тарелки
Спорт и фитнес
Эффект плато больше не страшен: грамотная программа перезапускает метаболизм в любом возрасте
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet