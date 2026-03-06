Золотые поездки уходят в прошлое: ценник на такси в дождь и снег решили приручить законом

Министерство транспорта РФ и Федеральная антимонопольная служба рассматривают меры по ограничению резкого роста цен на такси во время неблагоприятной погоды и чрезвычайных ситуаций. Это может сделать стоимость поездок более предсказуемой для пассажиров, но негативно скажется на доходах водителей и доступности машин на дорогах. Автомобильный эксперт Максим Ракитин предупреждает о возможных неприятных последствиях такой инициативы. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Для пользователей сервисов такси введение ограничений станет очевидным плюсом, поскольку позволит избежать скачков тарифов в непогоду. По словам главного редактора Quto.Ru, такая мера устранит ситуации, когда цена взлетает до абсурдных значений. Эксперт также отметил преимущества предсказуемости расходов в дождь, снегопад или ЧС.

"Для пассажиров безусловный плюс в том, что они будут примерно понимать стоимость поездки. Цена перестанет резко расти и взлетать до каких-то невероятных значений во время дождя, снега или других чрезвычайных ситуаций. Таких примеров очень много, когда такси дорожает просто до неприличия. Иногда складывается ощущение, что дешевле было бы лететь на самолете, если бы это было возможно", — отметил Максим Ракитин.

Водителям же ограничение повышающих коэффициентов ударит по карману, ведь в плохую погоду работа становится сложнее из-за стресса, пробок и снижения числа заказов. Как подчеркнул Ракитин, такие коэффициенты компенсируют потери и помогают покрывать аренду авто. Кроме того, рынок такси уже страдает от дефицита водителей в крупных городах из-за оттока мигрантов, и новые правила могут усугубить нехватку машин на линиях.