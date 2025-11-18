Скандал на рынке такси: тюменские водители жалуются на новые условия

Водители "Яндекс. Go" в Тюмени выражают недовольство: в город заходят таксопарки из других регионов и устанавливают высокие комиссии за предоставление заказов. Об этом сообщил один из партнёров агрегатора.

Почему выросли расходы у водителей?

"В Тюмень заходят таксопарки-партнеры сервиса "Яндекс. Go", которые берут с водителей за заказы какую-то нереальную комиссию. На их фоне местные фирмы тоже меняют условия работы и "подтягивают" цены в сторону повышения. Это очень негативно сказывается на доходах водителей. Таксисты такой тенденцией крайне недовольны", — поделился собеседник URA. RU на условиях анонимности.

Как изменилась стоимость аренды авто?

По словам инсайдера, в городе появились новые иногородние фирмы, которые сдают автомобили для работы в такси.

"Цены на аренду машин значительно выросли, многие водители начали по сути работать за еду, на что-то другое денег просто не хватает. Раньше сутки проката простенькой иномарки редко стоили дороже 1 800 рублей. Сейчас минималка примерно от 2 500 начинается", — рассказал партнёр агрегатора.

К чему это привело?

В результате часть водителей вынуждена работать на грани рентабельности, а в целом уровень доходов у таксистов снизился. Рост конкуренции среди таксопарков и увеличение цен на аренду авто создают новые сложности для участников рынка.