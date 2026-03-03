Элита уходит в тень: новые правила для такси могут оставить клиентов без привычного комфорта

В России автомобили для такси теперь должны соответствовать строгим критериям локализации производства, чтобы попасть в региональные реестры. Эти изменения прежде всего ударят по доступности премиальных перевозок, затронув бизнес- и люкс-сегменты. Заказать нестандартные модели станет сложнее, поскольку они в основном импортные и ограничены в наличии. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Эксперт Евгений Ладушкин прогнозирует сокращение предложения в элитных категориях из-за проблем с сертификацией импортных авто. По его словам, перевозчики могут уйти в неофициальный сектор, где вырастет число серых агрегаторов без лицензий, а часть рынка перестанет платить налоги. Кроме того, он не ожидает немедленного роста тарифов в эконом-сегменте, поскольку таксопарки заранее получили лицензии на закупленные машины.

"Клиентам станет сложнее заказать некоторые виды такси, которые не относятся к типовым моделям, производимым в России. В первую очередь это коснется люксового и бизнес-сегмента, поскольку такие автомобили в основном выпускаются за рубежом и в России представлены в ограниченном объеме. Соответственно, их будет сложнее включать в реестр и использовать в официальной работе такси. В результате предложение в этих категориях может заметно сократиться", — подчеркнул Ладушкин.

Дальнейшая динамика цен будет зависеть от реакции рынка на новые правила. Если водители массово перейдут в тень, у легальных платформ сократится парк машин, что увеличит время ожидания и подтолкнёт тарифы вверх. Согласно оценке специалиста, любой рост скорее будет маркетинговым, нежели напрямую связанным с локализацией.