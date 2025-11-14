Не сдашь — не поедешь: в Тюмени вводят жесткие рейды для таксистов

В Тюменской области планируют ввести новый вид контроля за таксистами — регулярные рейды, которые будут включать осмотр и досмотр автомобилей, а также проверку документов у водителей. Соответствующий законопроект был разработан Главным управлением строительства региона.

Что подразумевает новый законопроект?

Проект закона предполагает введение постоянных рейдов на дорогах, а также в зонах аэропортов и вокзалов по всему региону. Целью этих мер является борьба с нарушениями, связанными с деятельностью юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, оказывающих услуги по перевозке пассажиров на легковом такси.

"В связи с участившимися случаями поступления обращений на действия юрлиц, ИП и физлиц, осуществляющих услуги по перевозке пассажиров легковым такси, имеется необходимость установления постоянного рейда. Планируется его введение на дорогах, территориях аэропортов и вокзалов во всех муниципальных образованиях региона", — говорится в проекте документа.

Какие меры будут приниматься?

В рамках новых рейдов должностные лица будут проводить:

Осмотры и досмотры автомобилей.

Опросы водителей.

Проверку документов.

При выявлении нарушений будут составляться официальные акты.

Что с принятием постановления?

На данный момент постановление о введении постоянных рейдов пока не принято, оно находится на стадии обсуждения.