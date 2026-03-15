Шашечки такси ночью
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 20:24

На улицах Владимира разыгралась драма с крупным мошенничеством — роль случайного свидетеля оказалось решающей

Второй раз за последнее время таксист из Владимира предотвратил хищение крупной суммы у пенсионерки. Водитель обратил внимание на неадекватное поведение пассажира, который в ходе поездки постоянно отчитывался перед собеседником по телефону о перемещениях. Бдительный гражданин передал сведения в правоохранительные органы, что позволило задержать курьера на выезде из областного центра. У злоумышленника изъяли 1 миллион 520 тысяч рублей, похищенных у 60-летней женщины, которые уже вернули законной владелице.

Задержание на пути к преступлению

Водитель такси, имеющий опыт взаимодействия с правоохранительными органами, во время поездки уловил тревожные сигналы. Его пассажир вел себя неестественно, детально описывая маршрут движения неизвестному лицу в телефонном режиме. Такое поведение сразу вызвало подозрения, после чего таксист связался с полицией и сообщил о готовящемся правонарушении.

Оперативная группа перехватила автомобиль на окраине города, блокировав дальнейшее движение курьера. В ходе досмотра у мужчины обнаружили внушительную сумму — 1 520 000 рублей. По предварительным данным, задержанный намеревался внести наличные на криптокошелек своих подельников, сохранив часть средств в качестве вознаграждения за услуги.

"Подобная гражданская активность демонстрирует важность взаимодействия общества и структурных подразделений полиции. Когда рядовые жители не остаются в стороне и замечают сомнительную активность, шансы предотвратить ущерб возрастают многократно. Это не просто частный случай, а проявление социальной ответственности, которая помогает защитить наиболее уязвимые категории граждан. Роль таких помощников в пресечении дистанционных преступлений трудно переоценить".

Эксперт по вопросам регионального управления Дмитрий Корнилов

Схема влияния на пожилых людей

Потерпевшей оказалась 60-летняя местная жительница, которая на момент задержания курьера даже не догадывалась о совершаемом обмане. Мошенники использовали классический сценарий лжесиловиков, запугав женщину информацией о якобы имеющемся финансировании преступных организаций за рубежом с ее счетов.

Для "декларирования" средств аферисты убедили жертву передать наличные доверенному лицу, которое исполняло роль курьера. Женщина была полностью дезориентирована психологическим давлением и верила, что совершает законные действия по защите своих активов. Только вмешательство полиции спасло ее от финансового краха.

Итоги расследования и уголовное дело

В ходе допроса задержанный признался, что нашел криминальную подработку через мессенджер. За два месяца активной деятельности курьер успел присвоить более 10 миллионов рублей, обманывая жителей различных регионов страны. Такая регулярность и масштабы указывают на организованный характер деятельности преступной группы.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу на период следственных мероприятий. Все изъятые у него денежные средства уже возвращены владелице, которая, по словам сотрудников полиции, до момента контакта с оперативниками не осознавала факт совершенного против нее преступления.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

