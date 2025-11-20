Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ослабление рубля
Ослабление рубля
© Desingned by Freepik by ededchechine is licensed under public domain
Главная / Приволжский федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 2:23

НДС выше, порог ниже: что грозит пензенским предпринимателям в 2026 году

В Пензе в 2026 году малый и средний бизнес может столкнуться с трудностями из-за повышения НДС

По данным на октябрь 2025 года, в Пензе зарегистрировано 25 044 субъекта малого и среднего бизнеса, включая 8 677 юридических лиц и 16 367 индивидуальных предпринимателей (ИП). Однако предстоящая налоговая реформа, которая вступит в силу в 2026 году, может значительно изменить ситуацию, считают многие депутаты городской думы, предсказывая рост налоговой нагрузки на предприятия.

Изменения в налоговом законодательстве

Ожидаемые изменения касаются налога на добавленную стоимость (НДС). В 2026 году ставка НДС увеличится с 20% до 22%, а порог для обязательного уплаты налога снизится с 60 миллионов рублей до 20 миллионов. Это затронет большое количество субъектов малого и среднего бизнеса, которым предстоит вести учет и сдавать отчетность по НДС, что, по мнению представителей бизнеса, приведет к дополнительным расходам.

Возможные последствия для бизнеса

Многие предприниматели опасаются, что увеличение налоговой нагрузки приведет к росту цен на товары и услуги или, в худшем случае, к закрытию их бизнеса из-за утраты рентабельности. Депутат городской думы Алексей Шуварин отметил, что в результате реформы Пензу может ожидать сокращение числа субъектов МСП, что повлечет за собой уменьшение налоговой базы, снижение количества рабочих мест и социальную дезориентацию. В частности, в отдаленных районах города магазины могут закрыться из-за неподъемного налогового бремени, что сделает невозможным для жителей покупку продуктов рядом с домом.

Занятость и рост самозанятых

На данный момент малый и средний бизнес в Пензе обеспечивает занятость около 130 000 человек, что подтверждается докладом замглавы администрации Дарьи Просточенко. В городе также зарегистрировано 36 921 самозанятый, из которых 80% — это физические лица, которые ранее не были зарегистрированы как ИП, 18,5% сдавали нулевую отчетность, а 1,5% были оформлены как ИП. За последние годы наблюдается положительная тенденция роста числа самозанятых граждан и увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Пензенской области увеличат выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения сегодня в 1:16
Пенза увеличивает выплаты для детей-сирот: сколько будут получать дети в 2026 году

В Пензенской области с 2026 года увеличат ежемесячные выплаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Какие изменения ожидаются в социальных выплатах?

Читать полностью » Установка елки на Соборной площади Пензы обойдется в 465 265 руб сегодня в 0:06
Пенза на старте новогодних затрат: кто на самом деле платит за новогоднюю атмосферу города

В Пензе монтаж и украшение рождественской елки на Соборной площади обойдется в 465 тысяч рублей. Какие работы включены в стоимость и что касается главной елки на площади Ленина?

Читать полностью » В Перми ввели три льготных тарифа на проезд для студентов вчера в 23:20
Студенты вздохнут легче: Пермь запускает проезд по цене чашки кофе

Пермь вводит новые правила проезда для студентов: скидки получат не только местные учащиеся, но и молодёжь из других регионов и Беларуси. Решение заметно меняет подход к льготам.

Читать полностью » В Уфе прокуратура проверит жалобы на условия содержания животных в передвижном зоопарке вчера в 15:49
Львы и тигры в грязных клетках: прокуратура Уфы выходит на след загадочного зоопарка

В Уфе вновь вспыхнули споры вокруг передвижного зоопарка: хищников заметили в антисанитарных условиях, и прокуратура начала проверку законности его работы.

Читать полностью » В Саратове урезали доплаты к пенсиям экс-чиновникам с недвижимостью за рубежом вчера в 9:13
Бьют по пенсии: Саратов вводит жесткие ограничения для обладателей вилл за рубежом

Саратовские депутаты пересмотрели правила доплат к пенсиям бывших чиновников: новые ограничения затронут владельцев зарубежной недвижимости и осужденных по уголовным статьям.

Читать полностью » Реконструкция аэропорта Чебоксары завершена в полном объёме — глава региона Николаев вчера в 2:26
Чувашия показала прорыв: обновлённый аэропорт, троллейбусы и "Валдаи" на крыльях

Чувашия представила результаты модернизации транспорта на федеральном форуме, показав, как обновление авиации, электротранспорта и речных маршрутов меняет регион.

Читать полностью » В сети показали вчера в 1:16
Город как игрушка: нейросети создали «вязаную» Пензу, и это покорило соцсети

Нейросети превращают российские города в «вязаные» миниатюры, и мягкие образы Пензы неожиданно нашли эмоциональный отклик у зрителей.

Читать полностью » В Оренбуржье открыты два новых месторождения нефти — пресс-служба Оренбургнефть вчера в 0:54
В недрах Оренбуржья нашли новые запасы месторождений: геологи объявили о важных открытиях

В Оренбургской области обнаружены два новых нефтяных месторождения, и данные разведки подтверждают высокий потенциал местных участков.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Закон позволяет заменить понятых видеозаписью при досмотре автомобиля — юрист Цветкова
Питомцы
Привязанность к собаке предотвращает стресс и депрессию у владельцев — ветеринары
Еда
Чечевица будет мягкой, если готовить её на низком огне — шеф-повар
Туризм
Гималаи привлекают путешественников уникальной природой и культурой — тревел-эксперт Александр Марчук
Спорт и фитнес
Обнаружена связь между марафоном и метаболизмом — спортивные физиологи
Садоводство
Ёмкости с вентиляцией ускоряют разложение отходов и минимизируют запах — агроном Белова
Садоводство
Агава сохраняет декоративность зимой в тёплом климате, сообщают ботаники
Садоводство
Змеиное растение формирует корни в фильтрованной воде — по данным цветоводов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet