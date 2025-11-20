НДС выше, порог ниже: что грозит пензенским предпринимателям в 2026 году

По данным на октябрь 2025 года, в Пензе зарегистрировано 25 044 субъекта малого и среднего бизнеса, включая 8 677 юридических лиц и 16 367 индивидуальных предпринимателей (ИП). Однако предстоящая налоговая реформа, которая вступит в силу в 2026 году, может значительно изменить ситуацию, считают многие депутаты городской думы, предсказывая рост налоговой нагрузки на предприятия.

Изменения в налоговом законодательстве

Ожидаемые изменения касаются налога на добавленную стоимость (НДС). В 2026 году ставка НДС увеличится с 20% до 22%, а порог для обязательного уплаты налога снизится с 60 миллионов рублей до 20 миллионов. Это затронет большое количество субъектов малого и среднего бизнеса, которым предстоит вести учет и сдавать отчетность по НДС, что, по мнению представителей бизнеса, приведет к дополнительным расходам.

Возможные последствия для бизнеса

Многие предприниматели опасаются, что увеличение налоговой нагрузки приведет к росту цен на товары и услуги или, в худшем случае, к закрытию их бизнеса из-за утраты рентабельности. Депутат городской думы Алексей Шуварин отметил, что в результате реформы Пензу может ожидать сокращение числа субъектов МСП, что повлечет за собой уменьшение налоговой базы, снижение количества рабочих мест и социальную дезориентацию. В частности, в отдаленных районах города магазины могут закрыться из-за неподъемного налогового бремени, что сделает невозможным для жителей покупку продуктов рядом с домом.

Занятость и рост самозанятых

На данный момент малый и средний бизнес в Пензе обеспечивает занятость около 130 000 человек, что подтверждается докладом замглавы администрации Дарьи Просточенко. В городе также зарегистрировано 36 921 самозанятый, из которых 80% — это физические лица, которые ранее не были зарегистрированы как ИП, 18,5% сдавали нулевую отчетность, а 1,5% были оформлены как ИП. За последние годы наблюдается положительная тенденция роста числа самозанятых граждан и увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса.