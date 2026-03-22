Люди сидят в планшетах
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 16:15

Мошенники вышли на охоту: рост атак под видом налоговых инспекторов пугает жителей Дагестана

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан зафиксировало рост активности мошенников, использующих ведомственную атрибутику для хищения средств и данных граждан. Злоумышленники выходят на связь под видом налоговых инспекторов, пользуясь периодом активной декларационной кампании. В ведомстве подчеркивают, что подобные действия являются спланированными атаками на конфиденциальную информацию и банковские счета налогоплательщиков. Жителей региона призывают к бдительности и напоминают о правилах коммуникации государственного органа с населением.

Схемы обмана и психологическое давление

Преступники задействуют каналы связи, привычные для общения с госорганами: электронную почту, обычные письма и классическую телефонию. Главная цель таких бесед — заставить человека поверить в наличие задолженностей или скрытых теневых доходов, требующих немедленного урегулирования. Это создает почву для дальнейшего вымогательства персональных данных или перевода денег по сомнительным реквизитам.

Для перечисления фиктивных сборов и штрафов мошенники часто отправляют жертвам QR-коды. Расчет делается на спешку и страх блокировки банковских активов, о которой настойчиво предупреждают "инспекторы" в ходе телефонного разговора. Использование агрессивных методов внушения заставляет граждан действовать импульсивно, не перепроверяя информацию через официальные каналы связи.

"Мошенники мастерски играют на страхе обычных людей перед государственными структурами, используя профессиональную терминологию для легитимизации своих требований. В такой ситуации критически важно сохранять критическое мышление и помнить, что налоговые службы не занимаются подобными форматами сбора платежей по телефону. Любое требование, сопровождающееся угрозами, должно вызывать немедленное подозрение и желание перепроверить информацию в личном кабинете или в отделении службы. Наша задача сегодня — повышать финансовую грамотность граждан, чтобы подобные уловки перестали работать."

Специалист в сфере региональной политики и администрирования Андрей Власов

Почему мошенники выбирают период декларации

Текущая весна совпадает с пиковой фазой подачи деклараций, когда большинство налогоплательщиков активно взаимодействуют с ФНС. В этот период любые сообщения от лица ведомства воспринимаются как часть стандартного процесса, что существенно снижает бдительность населения.

Злоумышленники следят за календарем событий, чтобы их активность выглядела максимально органично. Они эксплуатируют тему налоговой дисциплины, зная, что в процессе отчета о доходах люди психологически готовы к уведомлениям от налоговых органов. Именно в такие моменты вероятность того, что жертва не станет вдаваться в подробности, возрастает в несколько раз.

Важно помнить, что даже если запрос выглядит убедительно, попытка получить реквизиты счетов или платежную информацию под предлогом проведения проверки всегда является признаком криминальной схемы. Любая необходимость предоставления личных сведений должна быть подтверждена через официальный портал или личный визит в налоговую инспекцию.

Как работают официальные налоговые органы

Существуют четкие правила, которыми руководствуется налоговая служба в работе с физическими лицами. Представители ФНС никогда не звонят налогоплательщикам с предложением оплатить налоги онлайн, основываясь на данных сомнительного происхождения. Все реальные начисления и требования отражаются исключительно в официальных цифровых сервисах и в бумажных уведомлениях строго установленного образца.

Никто не вправе требовать в ходе телефонного звонка данные карт или записывать граждан на прием через сторонние площадки. Государственный орган исключает использование мессенджеров или электронных рассылок для оперативного взыскания средств "прямо сейчас". Это правило позволяет легко отличить реального сотрудника от злоумышленника в подавляющем большинстве случаев.

Если вы столкнулись с подобным обращением, лучший способ обезопасить себя — прекратить диалог и обратиться в профильное ведомство лично. Вся информация об актуальных задолженностях доступна в личном кабинете налогоплательщика, доступ к которому осуществляется через защищенные государственные системы авторизации.

Проверено экспертом: специалист в сфере региональной политики и администрирования Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

