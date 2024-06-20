ВСУ нанесли удар по селу Новое Токмакского муниципального округа с использованием кассетных боеприпасов. В результате атаки повреждено оборудование предприятия "Таврия-Энерго" и ранены двое сотрудников. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своём Телегарм-канале.

"Зафиксирована атака на село Новое Токмакского муниципального округа кассетными боеприпасами", — написал Балицкий.

Губернатор уточнил, что в момент атаки на подстанции проводились ремонтные работы. Двое сотрудников предприятия получили множественные осколочные ранения и были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается помощь.

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Фото: armyinform.com.ua (Creative Commons Attribution 4.0).