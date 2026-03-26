Кандидат под прицелом: во Владивостоке работодатели ужесточили фильтр по внешности

Во Владивостоке, как и по всей стране, наметилась тенденция к ужесточению требований к внешнему виду кандидатов при трудоустройстве. Согласно данным сервиса по поиску работы SuperJob, количество компаний, отказывающих соискателям из-за наличия татуировок, выросло до 11% в текущем году по сравнению с 4% в прошлом. Доля организаций, которые не придают значения нательным рисункам, снизилась с 92% до 86%. Законодательство запрещает дискриминацию по внешним признакам, однако в ряде отраслей негласные корпоративные стандарты продолжают диктовать свои условия при подборе персонала.

Сферы влияния и риски

Наиболее консервативными остаются банковская сфера, сектор продаж и клиентский сервис премиального уровня. В этих сегментах кандидаты с заметными татуировками чаще сталкиваются с отказами даже при высокой профессиональной квалификации. Ограничения также затрагивают административные позиции, работу в аптечных сетях, секретариате и эйчар-департаментах.

Работодатели часто руководствуются эстетическими предпочтениями своих клиентов, опасаясь снижения лояльности аудитории. В то же время представители строительного бизнеса проявляют большую гибкость в подобных вопросах, делая упор исключительно на технические навыки и ответственность будущего сотрудника.

"При оценке потенциального кандидата на муниципальные или административные позиции сейчас важно учитывать региональную специфику и ожидания населения. В вопросах формирования облика сотрудника органы местного самоуправления стараются придерживаться деловой этики и нейтрального стиля. Несмотря на свободу самовыражения, образ специалиста должен соответствовать стандартам профессиональной коммуникации, принятым в широких слоях общества. Мы наблюдаем, как баланс спроса и предложения на рынке заставляет соискателей внимательнее относиться к деловому дресс-коду". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Отношение жителей города

Владивостокцы демонстрируют заметную полярность взглядов на нательную живопись. Социологические показатели указывают на то, что четверть горожан настроены крайне скептически к подобной форме самовыражения. Впрочем, молодежная аудитория до 25 лет показывает высокий уровень принятия — более половины опрошенных поддерживают наличие татуировок.

Любопытно, что интерес к тату растет: 14% жителей Владивостока выразили желание нанести рисунок в ближайшем будущем. Среди тех, чье тело уже декорировано изображениями, 42% намерены продолжить этот процесс. При этом наблюдается гендерный разрыв в оценках: женщины показывают более лояльное отношение по сравнению с мужчинами.

Почему мнение работодателей меняется

Эксперты связывают новые веяния в HR-политике не только с консерватизмом, но и с текущим состоянием рынка труда. Когда выбор квалифицированных специалистов становится шире, наниматели получают возможность предъявлять более детальные требования к внешности претендентов. Это позволяет компаниям тщательнее выстраивать собственный имидж через визуальный облик персонала.

Негласный фильтр "свой-чужой" нередко становится определяющим при найме на позиции с высокой степенью публичности. Даже те владельцы бизнеса, которые лично лояльно относятся к татуировкам, вынуждены идти на компромисс ради соответствия ожиданиям своей возрастной целевой аудитории.