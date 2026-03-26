Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка с пирсингом в носу
Девушка с пирсингом в носу
© https://pixabay.com by Pexels is licensed under Free
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 2:35

Кандидат под прицелом: во Владивостоке работодатели ужесточили фильтр по внешности

Во Владивостоке, как и по всей стране, наметилась тенденция к ужесточению требований к внешнему виду кандидатов при трудоустройстве. Согласно данным сервиса по поиску работы SuperJob, количество компаний, отказывающих соискателям из-за наличия татуировок, выросло до 11% в текущем году по сравнению с 4% в прошлом. Доля организаций, которые не придают значения нательным рисункам, снизилась с 92% до 86%. Законодательство запрещает дискриминацию по внешним признакам, однако в ряде отраслей негласные корпоративные стандарты продолжают диктовать свои условия при подборе персонала.

Сферы влияния и риски

Наиболее консервативными остаются банковская сфера, сектор продаж и клиентский сервис премиального уровня. В этих сегментах кандидаты с заметными татуировками чаще сталкиваются с отказами даже при высокой профессиональной квалификации. Ограничения также затрагивают административные позиции, работу в аптечных сетях, секретариате и эйчар-департаментах.

Работодатели часто руководствуются эстетическими предпочтениями своих клиентов, опасаясь снижения лояльности аудитории. В то же время представители строительного бизнеса проявляют большую гибкость в подобных вопросах, делая упор исключительно на технические навыки и ответственность будущего сотрудника.

"При оценке потенциального кандидата на муниципальные или административные позиции сейчас важно учитывать региональную специфику и ожидания населения. В вопросах формирования облика сотрудника органы местного самоуправления стараются придерживаться деловой этики и нейтрального стиля. Несмотря на свободу самовыражения, образ специалиста должен соответствовать стандартам профессиональной коммуникации, принятым в широких слоях общества. Мы наблюдаем, как баланс спроса и предложения на рынке заставляет соискателей внимательнее относиться к деловому дресс-коду".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Отношение жителей города

Владивостокцы демонстрируют заметную полярность взглядов на нательную живопись. Социологические показатели указывают на то, что четверть горожан настроены крайне скептически к подобной форме самовыражения. Впрочем, молодежная аудитория до 25 лет показывает высокий уровень принятия — более половины опрошенных поддерживают наличие татуировок.

Любопытно, что интерес к тату растет: 14% жителей Владивостока выразили желание нанести рисунок в ближайшем будущем. Среди тех, чье тело уже декорировано изображениями, 42% намерены продолжить этот процесс. При этом наблюдается гендерный разрыв в оценках: женщины показывают более лояльное отношение по сравнению с мужчинами.

Почему мнение работодателей меняется

Эксперты связывают новые веяния в HR-политике не только с консерватизмом, но и с текущим состоянием рынка труда. Когда выбор квалифицированных специалистов становится шире, наниматели получают возможность предъявлять более детальные требования к внешности претендентов. Это позволяет компаниям тщательнее выстраивать собственный имидж через визуальный облик персонала.

Негласный фильтр "свой-чужой" нередко становится определяющим при найме на позиции с высокой степенью публичности. Даже те владельцы бизнеса, которые лично лояльно относятся к татуировкам, вынуждены идти на компромисс ради соответствия ожиданиям своей возрастной целевой аудитории.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Белые халаты у проходной: на предприятиях Камчатки запустили необычный формат обследования вчера в 2:07

Жители северного региона получили уникальную возможность пройти детальное обследование, не отрываясь от трудовой деятельности и не посещая городские клиники.

Читать полностью » Детский сад на вырост: третья беременность жительницы Приморья закончилась приятным сюрпризом вчера в 2:05

Событие в приморском роддоме заставило врачей пересмотреть протоколы работы, когда на свет появился ребенок с параметрами, далекими от привычных средних норм.

Читать полностью » Золотая скорлупа Камчатки: фабрика вышла на рекордные обороты ради стабильности цен вчера в 2:04

В преддверии праздников на главном производстве региона наладили мощный выпуск продукции, преодолев последствия недавнего биологического кризиса.

Читать полностью » Город становится организованнее: система эвакуации автомобилей помогает разгрузить Владивосток вчера в 1:59

Возможно ли стать удобным горожанином? Владивосток продолжает борьбу с неправильно припаркованными автомобилями.

Читать полностью » Дальний Восток зовёт, но опасности поджидают: советы для китайских туристов по безопасности и культуре вчера в 1:57

Туристы из Китая, планирующие поездки в Россию, должны знать основные правила безопасности и культурные рекомендации.

Читать полностью » Дальневосточный рывок: Хабаровский край готовит масштабный план по захвату новых экспортных ниш вчера в 1:54

Власти региона представили амбициозную стратегию развития внешнеэкономических связей, которая затрагивает медицину, образование и туристический поток.

Читать полностью » Больше не нужно покупать: в Хабаровском крае заработала масштабная сеть бесплатного проката вчера в 1:49

Жители Хабаровского края получили доступ к широкому выбору оборудования для восстановления здоровья, которое доступно практически в каждом районе региона.

Читать полностью » Психиатрия на лыжах: как Хабаровск превращает помощь в образ жизни с помощью новых методик вчера в 1:48

В Хабаровске новые методики психологической помощи меняют жизнь людей с эмоциональными проблемами и помогают избежать изоляции.

Читать полностью »

Новости
ДФО
Китай выбирает маршруты: скрытые жемчужины Хабаровского края прошли проверку на прочность
ДФО
Курьезы на двух колёсах: новое регулирование самокатов призвано облегчить жизнь жителям Хабаровска
ДФО
Острова среди снегов: суровый климат Камчатки вырастил уникальную модель общества
ДФО
Кошельки пустеют на глазах: камчатские работодатели стремительно наращивают долги перед штатом
Недвижимость
Золотая строка в платёжке: за это жильцы переплачивают каждый месяц по невнимательности
Красота и здоровье
Диета превращается в ловушку: опасные ошибки в выборе продуктов, которые копят жир в печени
Красота и здоровье
Паспорт лишь для формальностей: скрытые биохимические процессы управляют темпом старения
Туризм
Бирюзовая вода без толп туристов: восточные острова Малайзии открывают новые горизонты лета
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet