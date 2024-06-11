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В Швеции выяснили, что наличие татуировок повышает риск рака на 21%
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:34

В Швеции выяснили, что наличие татуировок повышает риск рака на 21%

Шведские ученые из Лундского университета обнаружили, что наличие татуировок может увеличивать риск развития лимфомы на 21%. Исследование, опубликованное в журнале eClinicalMedicine, основывалось на анализе медицинских данных пациентов в Швеции в возрасте от 20 до 60 лет за период с 2007 по 2017 год.

Ученые подчеркнули, что хотя лимфома является редким заболеванием (22 случая на 100 тыс. населения в Швеции), связь между татуировками и риском заболевания может быть обусловлена проникновением частиц краски в лимфатическую систему. Размер и возраст тату не влияют на риск развития заболевания.

Фото: commons.wikimedia.org/Technopop.tattoo (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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