Шведские ученые из Лундского университета обнаружили, что наличие татуировок может увеличивать риск развития лимфомы на 21%. Исследование, опубликованное в журнале eClinicalMedicine, основывалось на анализе медицинских данных пациентов в Швеции в возрасте от 20 до 60 лет за период с 2007 по 2017 год.

Ученые подчеркнули, что хотя лимфома является редким заболеванием (22 случая на 100 тыс. населения в Швеции), связь между татуировками и риском заболевания может быть обусловлена проникновением частиц краски в лимфатическую систему. Размер и возраст тату не влияют на риск развития заболевания.

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