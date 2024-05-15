Силы ПВО РФ уничтожили запущенный ВСУ беспилотник самолётного типа над Татарстаном. сообщили в Минобороны России.
"15 мая около 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан", — говорится в сообщении.
Ранее ВСУ попытались атаковать Крым 10 ракетами ATACMS, которые успешно ликвидировала российская ПВО. Также были отражены попытки ударов ВСУ по Белгородской и Курской областям с помощью западного вооружения.
Фото: armyinform.com.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International).
Зеленский отменил поездку в Испанию и Потругалию
Отмена поездки президента Украины в Испанию и Португалию была обусловлена сложностями на фронте, по информации телеканала CNN Portugal.
Politico: Киев требует от США разрешить удары по РФ американским оружием
Киев обеспокоен продвижением российских войск на харьковском направлении.
В России резко подорожали духи
За первый квартал текущего года наблюдалось резкое увеличение средней цены на флаконы парфюмерии в России
Диетолог Соломатина рассказала, почему нельзя полностью отказаться от сахара
Диетолог Елена Соломатина предупредила, что полностью исключить сахар из рациона невозможно, поскольку глюкоза содержится во многих продуктах, включая каши, макароны, картошку, цельнозерновые крупы, молоко и соусы.