Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.05.2024 : 91,3591
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.05.2024 : 98,6682
МО: над Татарстаном сбит беспилотник
  1. Главная
  2. Происшествия
  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 10:58

МО: над Татарстаном сбит беспилотник

Силы ПВО РФ уничтожили запущенный ВСУ беспилотник самолётного типа над Татарстаном. сообщили в Минобороны России.

"15 мая около 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан", — говорится в сообщении.

Ранее ВСУ попытались атаковать Крым 10 ракетами ATACMS, которые успешно ликвидировала российская ПВО. Также были отражены попытки ударов ВСУ по Белгородской и Курской областям с помощью западного вооружения.

Фото: armyinform.com.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International).

Мир

Зеленский отменил поездку в Испанию и Потругалию

Зеленский отменил поездку в Испанию и Потругалию

Отмена поездки президента Украины в Испанию и Португалию была обусловлена сложностями на фронте, по информации телеканала CNN Portugal.

Читать полностью
Politico: Киев требует от США разрешить удары по РФ американским оружием

Politico: Киев требует от США разрешить удары по РФ американским оружием

Киев обеспокоен продвижением российских войск на харьковском направлении.

Читать полностью

Общество

В России резко подорожали духи

В России резко подорожали духи

За первый квартал текущего года наблюдалось резкое увеличение средней цены на флаконы парфюмерии в России

Читать полностью
Диетолог Соломатина рассказала, почему нельзя полностью отказаться от сахара

Диетолог Соломатина рассказала, почему нельзя полностью отказаться от сахара

Диетолог Елена Соломатина предупредила, что полностью исключить сахар из рациона невозможно, поскольку глюкоза содержится во многих продуктах, включая каши, макароны, картошку, цельнозерновые крупы, молоко и соусы.

Читать полностью

Новости