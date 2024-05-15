Силы ПВО РФ уничтожили запущенный ВСУ беспилотник самолётного типа над Татарстаном. сообщили в Минобороны России.

"15 мая около 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан", — говорится в сообщении.

Ранее ВСУ попытались атаковать Крым 10 ракетами ATACMS, которые успешно ликвидировала российская ПВО. Также были отражены попытки ударов ВСУ по Белгородской и Курской областям с помощью западного вооружения.

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