Масштабная перезагрузка дворов в Татарстане: весенний сезон станет решающим для среды

В Республике Татарстан с 1 апреля 2026 года официально стартует очередной этап реализации республиканской программы благоустройства придомовых территорий "Наш двор". О запуске работ сообщила руководитель департамента по развитию городской среды профильного фонда Арина Петрова в ходе профильного совещания. В обсуждении приняли участие глава республики Рустам Минниханов, глава правительства Алексей Песошин и врио председателя Государственного Совета Марат Ахметов. Мероприятие прошло в формате видеоконференции с представителями всех муниципалитетов региона.

Старт работ и формат подготовки

Реализация строительно-монтажных мероприятий на объектах намечена на 1 апреля. Администрации муниципальных образований получили необходимые вводные для перехода к практической фазе благоустройства в рамках утвержденных планов. Подготовка к сезону подразумевала мобилизацию всех ответственных служб для обеспечения своевременного выхода рабочих на площадки.

Фундаментом для текущего этапа стало успешное завершение процедуры подписания протоколов общих собраний собственников жилья. Этот обязательный нормативный шаг потребовал значительных усилий от организаторов и был детально проработан в ходе нескольких предыдущих совещаний.

Процесс упорядочивания документации позволил перевести проект в стадию финализации планов. Теперь основной задачей для всех участников программы станет обсуждение проектных решений непосредственно с жителями многоквартирных домов, где запланированы работы.

Согласование и работа с документацией

Всего для реализации программы подготовлены 560 схем благоустройства. Весь массив проектной документации уже передан на верификацию профильным специалистам для исключения ошибок и несоответствий стандартам качества, принятым в республике.

Данные по проектам проходят тщательную проверку на соответствие требованиям безопасности и комфорта городской среды. Работа курируется на уровне регионального правительства, что исключает задержки в обмене информацией между техническими заказчиками и проектировщиками.

"Реализация программ масштаба "Наш двор" требует предельной синхронизации между муниципалитетами и государственными структурами. Ключевым индикатором успеха становится не только темп освоения бюджета, но и качество коммуникации с собственниками помещений. Правильное оформление протоколов собраний снимает большинство проблем на стадии проектирования. Это обеспечивает устойчивость процесса и позволяет избежать конфликтных ситуаций при проведении работ непосредственно на объектах." Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Технические аспекты и взаимодействие

Параллельно с административными процедурами ведется анализ конкретных инженерных решений. Подрядчики, отвечающие за освещение территорий, совместно с техническим заказчиком проводят экспертизу 29% всех подготовленных проектов прямо сейчас.

Еще 20% планов отправлены на доработку. Она необходима для устранения замечаний, высказанных в ходе экспертной оценки, чтобы итоговый результат полностью отвечал установленным нормам освещенности и безопасности.

После завершения доработки документации проектные схемы будут окончательно утверждены. Это обеспечит бесшовный переход от планирования к непосредственному обновлению придомовой инфраструктуры, делая процесс максимально прозрачным для всех жителей Татарстана.