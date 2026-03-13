Деньги остаются в регионе: как Татарстан активно поддерживает малые и средние предприятия через закупки
В Татарстане по итогам 2025 года объем государственных закупок превысил 301 млрд рублей. Заключили 77 тысяч контрактов, из них 44 тысячи — с малым и средним предпринимательством, это 57 процентов. Доля таких контрактов в деньгах составила 59 млрд рублей. Председатель государственного комитета республики по закупкам Марат Зиатдинов представил эти итоги. Госкомитет провел 814 централизованных закупок на сумму свыше 8 млрд рублей, больше 70 процентов из них — с участием малого бизнеса. Более 80 процентов всех контрактов достались местным поставщикам.
Общие итоги закупок
Государственные и муниципальные закупки в республике выросли до 301 млрд рублей за год. Это отражает стабильную динамику в системе. Контрактов заключили 77 тысяч, что говорит о высокой активности заказчиков всех уровней.
Бюджетные средства распределились по широкому кругу поставщиков. Особенность Татарстана — сильный акцент на местных предпринимателей. Свыше 80 процентов контрактов ушли компаниям из самой республики, что помогает удерживать деньги внутри региона.
Такая структура закупок поддерживает налоговую базу и рабочие места. Деньги циркулируют локально, стимулируя повседневную экономику. Регион избегает оттока средств за пределы.
Доля малого бизнеса
Малое и среднее предпринимательство взяло 44 тысячи контрактов из 77 тысяч. Это 57 процентов по количеству. В деньгах объем достиг 59 млрд рублей, что подчеркивает реальный вклад МСП.
Участие небольших компаний растет год от года. Они обеспечивают выполнение заказов наравне с крупными игроками. Госкомитет по закупкам целенаправленно открывает доступ к бюджетам.
"Централизованные закупки в Татарстане снижают барьеры для малого бизнеса и муниципальных заказчиков. Профессиональная подготовка документации повышает шансы на честные торги. Цифровая платформа позволяет участвовать из любого района республики. Это укрепляет местное самоуправление и экономику территорий."
управленец муниципального уровня, эксперт по вопросам регионального управления и местного самоуправления Дмитрий Корнилов
Средства от контрактов идут на зарплаты, инвестиции и расширение. Тысячи фирм получают стабильный сбыт. Зависимость от монополий снижается.
Централизованные процедуры
Госкомитет провел 814 таких закупок на 8 млрд рублей. Из них 574 — с малым бизнесом, больше 70 процентов. Ведомство берет на себя сложные процедуры.
Это разгружает муниципалитеты от рутины. Качество документации растет, торги проходят более гладко. Предприниматели экономят время и силы.
Цифровая инфраструктура упрощает участие. Бизнес из глубинки подключается без поездок. Регион создает равные условия для всех.
Опыт показывает надежность МСП как партнеров. Они справляются с госнуждами эффективно. Экономика республики выигрывает от диверсификации.
