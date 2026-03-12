Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 12:05

Жилищный рынок в Татарстане бьёт рекорды: как новые стандарты меняют правила игры для застройщиков

В Татарстане цена квадратного метра остается главным фактором при покупке жилья, хотя покупатели в Казани все требовательнее к качеству и инфраструктуре. Замминистра строительства Ильшат Гимаев сообщил, что в 2026 году план по вводу жилья в республике — 3,175 млн кв. м, из них уже сдали свыше 1,1 млн кв. м. Ввод многоквартирных домов в январе-феврале вырос почти в пять раз по сравнению с прошлым годом. На вторичном рынке средняя цена кв. м на конец 2025 года достигла 155,6 тыс. руб., на первичном — 204,9 тыс. руб.

Планы ввода жилья

Татарстан активно наращивает объемы строительства. Из 5,9 млн кв. м, на которые выдали разрешения, сейчас возводят около 3,2 млн кв. м. Ильшат Гимаев отметил, что заделы конца прошлого года дали мощный старт в 2026-м: "По МКД статистика многократно выросла. Это означает, что заделы четвертого квартала прошлого года начали "выстреливать" вводом в 2026 году".

Риски Гимаев видит дальше. В 2027–2028 годах предложение многоквартирных домов может сократиться без новых заделов. План национального проекта "Инфраструктура для жизни" требует ровно 3,175 млн кв. м в этом году, и треть уже выполнена.

Рынок в республике динамичнее, чем в Удмуртии. Конкуренция от федеральных застройщиков расширяет выбор для покупателей и поднимает планку качества.

"Развитие жилищного строительства в регионах напрямую влияет на качество городской среды и удовлетворенность жителей. В Татарстане высокая конкуренция заставляет застройщиков вкладываться в инфраструктуру и технологии, что повышает привлекательность объектов. Без своевременного создания заделов предложение упадет, и цены продолжат расти. Нужно фокусироваться на устойчивом развитии территорий с учетом запросов населения".

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Что ищут покупатели

Казанцы придираются к деталям больше, чем в соседних регионах. Им подавай эстетичные холлы, дворы с экологичными площадками и многоуровневую безопасность. Замгендиректора "АБД" Айгуль Латыпова подчеркивает: такие стандарты теперь обязательны, застройщикам приходится опережать ожидания.

Умный дом добавляет баллы. Директор МТС в Татарстане Марат Кабанов объясняет, что системы покрывают безопасность, комфорт и экономию: колонки, климат, удаленный контроль. Технологии — не прихоть, а обязательно в конкуренции.

Внедрять лучше на старте стройки. Кабанов советует консультироваться с операторами по сигналу в паркингах и лифтах, чтобы не тратиться потом. Спрос на такие решения в России вырос втрое к февралю 2025-го, доля умных домов — около 10%, цена — 300-400 руб. за кв. м в масс-маркете.

Ведущий менеджер "Комосстрой" Ксения Абрамова подтверждает: умный дом — стандарт для любого класса. Александр Столяров из "Альтеры" добавляет, что это ценят жильцы, хотя многие дооснащают сами.

Динамика цен

Цена бьет все рекорды, несмотря на запросы. Абрамова и Столяров сходятся: бюджет решает, центр и инфраструктура — мечта, но не всегда по карману. На вторичке с июня 2025-го цены подскочили почти на 30%.

Росстат фиксирует: конец 2025-го — 155,6 тыс. руб. за кв. м на вторичке (+3,5% к году), Татарстан лидирует в ПФО. Нижегородская область — 142,9 тыс., Пермский край — 127,3 тыс. Первичка — 204,9 тыс. руб. (+16,5% или 29 тыс. к концу 2024-го).

Хрущевки дорожают, особенно у театра Камала — там "золотые" дома. Вторичка разлетается за недели, год назад висела 3-4 месяца. Арина Кирюшина из "Домклика" Сбера прогнозирует равновесие в 2026-м.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

