Казанский кремль
© commons.wikimedia.org by Alexxx1979 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Андрей Власов Опубликована сегодня в 14:59

Столица перемен: регион на Волге внезапно подвинул признанных фаворитов в борьбе за туриста

В период майских праздников Республика Татарстан возглавила рейтинг самых востребованных туристических направлений России. Регион привлек 16,3% от общего объема бронирований, показав при этом резкий скачок спроса на гостиничный фонд — продажи номеров выросли на 75% по сравнению с предыдущим годом. Годом ранее Татарстан занимал лишь третью строчку в списке популярных локаций. Итоговые данные о перемещениях граждан по стране представило агентство ТАСС.

Татарстан как туристический лидер

Рост туристического потока в республику стал следствием планомерной работы над узнаваемостью регионального бренда. Увеличение спроса на размещение на 75% указывает на готовность инфраструктуры принимать значительные группы гостей. Ранее занимая третье место в общероссийских рейтингах на майские даты, регион смог совершить рывок и занять первую позицию, обойдя исторических конкурентов.

Современные путешественники все чаще выбирают Татарстан из-за сочетания транспортной доступности и высокого уровня сервиса. Значительная доля рынка, а именно более 16% всех заказов, подтверждает статус Казани и близлежащих локаций как одного из ключевых центров притяжения внутреннего туризма.

"Татарстан демонстрирует колоссальную динамику развития локального туризма. Популярность региона обусловлена не только историческим наследием, но и системным подходом к созданию городской среды, что привлекает разные категории отдыхающих. Такие показатели свидетельствуют о росте качества муниципальных проектов и доверии к внутренним маршрутам со стороны населения. Управленческие решения, принятые для благоустройства территорий, напрямую конвертируются в показатели туристической посещаемости".

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Конкурентная среда и лидеры рейтинга

Вслед за Татарстаном в тройке лидеров закрепились Санкт-Петербург и Краснодарский край. На долю Санкт-Петербурга пришлось 14% бронирований, что сохраняет за городом статус одного из самых посещаемых мегаполисов страны. Южные регионы, представленные Краснодарским краем, аккумулировали 10% от общего турпотока в праздничные дни.

В топ-5 востребованных направлений также вошли Калининградская и Нижегородская области. Аналитики отмечают, что популярность данных регионов остается стабильной и за последний год не претерпела значительных колебаний, что говорит о сформированной устойчивой аудитории в этих частях страны.

Изменения в предпочтениях путешественников

Статистика по формату поездок показывает интересную трансформацию спроса среди россиян. Доля самостоятельных путешественников увеличилась до 24% от общего числа отдыхающих.

Семейный и парный формат отдыха при этом сохраняет доминирующие позиции. Примерно половина всех туристов планирует поездки в составе пары, а каждая седьмая бронь, или 15% от общего объема, приходится на группы из трех человек. Эти данные помогают индустрии гостеприимства адаптировать пакетные предложения под нужды целевой аудитории.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

