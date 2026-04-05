© freepik by vecstock is licensed under public domain
Андрей Власов Опубликована вчера в 19:35

Двери настежь в цифровой мир: как жители Казани упрощают жизнь взломщикам одним простым кликом

Жители Казани демонстрируют низкий уровень цифровой безопасности при выборе паролей, полагаясь на простейшие комбинации. Согласно недавнему исследованию крупного производителя техники, каждый восьмой горожанин для входа в аккаунты устанавливает коды типа "1234" или "admin". При этом почти 18 процентов опрошенных уже сталкивались с несанкционированным доступом к своим профилям, несмотря на высокую самооценку защищенности данных. Подавляющее число респондентов игнорирует создание сложных случайных наборов символов, предпочитая более уязвимые варианты.

Рискованные привычки пользователей

Статистика показывает, что доля казанцев, использующих в связках доступа собственные имена или клички домашних животных, достигает 8,8 процента. Такая предсказуемость делает персональные данные легкой добычей для злоумышленников, даже если сами владельцы аккаунтов убеждены в обратном. Ирония заключается в том, что 78 процентов участников опроса считают текущие методы защиты надежными, полностью игнорируя реальные угрозы взлома.

Лишь менее 40 процентов горожан перешли на использование генераторов случайных символов, которые значительно повышают устойчивость к хакерским атакам. Остальные продолжают экспериментировать с короткими и логически простыми ключами, которые подбираются программами за считанные секунды.

"Применение примитивных паролей в современных условиях — это сознательное пренебрежение цифровой гигиеной, которое ставит под удар не только личные данные, но и безопасность муниципальных сервисов при их интеграции. Жители часто не осознают, что простые комбинации являются ключами к их финансовым транзакциям и социальной идентификации. Управленческие структуры должны активнее внедрять культуру цифровой безопасности среди населения. Только через просвещение и упрощение сложных технологий можно добиться реального снижения киберрисков в нашем регионе".

Эксперт по вопросам развития регионов Светлана Кузнецова

Методы хранения и аутентификации

Беспечность проявляется и в способах сохранения конфиденциальной информации для входа. Более половины респондентов полагаются исключительно на память, что в случае с длинными паролями приводит к их потере или быстрой смене на более примитивные варианты. Порядка 30 процентов жителей Казани по-прежнему используют бумажные носители, которые можно случайно потерять или оставить на виду.

Часть пользователей делегирует менеджмент доступов встроенным функциям браузеров или приложений. Использование автозаполнения выбирают около 18 процентов опрошенных, что требует от них максимальной защиты самого устройства, с которого осуществляется выход в сеть.

Биометрические технологии и их сбои

Переход на биометрическую аутентификацию осуществляет лишь каждый шестой житель Казани, в то время как 27,5 процента комбинируют распознавание лиц с традиционными кодами. Основным драйвером внедрения сканеров лица или отпечатков является удобство в экстренных ситуациях. Почти половина опрошенных отметили, что такие системы критически важны, когда требуется оперативный вход в аккаунт.

Тем не менее, технология сталкивается с техническими барьерами, ограничивающими её повсеместное внедрение. Около 25 процентов пользователей сообщают о сбоях при плохих погодных условиях, а 14,5 процента испытывают сложности при ношении масок или очков. Эти факторы заставляют значительную часть населения пока с настороженностью относиться к полному отказу от классических паролей в пользу биометрии.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам регионального управления Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

