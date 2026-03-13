Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина проходит через турникет
Мужчина проходит через турникет
© https://www.pexels.com by Samson Katt is licensed under Free
Главная / Приволжский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 12:48

Не упустите шанс: Татарстан фиксирует рост вакансий и открывает новые возможности труда

В Татарстане работодатели открыли 48 тысяч вакансий. На каждого безработного приходится больше 12 предложений о работе. Министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова сообщила об этом 13 марта 2026 года. Глава ведомства рассказала о ситуации на платформе "Работа России". Там соискатели находят варианты по разным направлениям и уровням зарплат. Всё упирается в мотивацию и готовность работать.

Рынок труда в Татарстане

Работодатели республики активно размещают вакансии на платформе "Работа России". Выбор охватывает разные сферы и зарплатные уровни. Эльмира Зарипова подчеркнула разнообразие предложений для соискателей.

Баланс сил на рынке заметно сдвинулся в пользу работодателей. Уровень конкуренции среди безработных низкий — всего один на 12-13 вакансий. Такая диспропорция держится уже какое-то время и отражает динамику экономики региона.

Министр отметила ключевой фактор успеха. Мотивация соискателя выходит на первый план при поиске работы. Без желания двигаться вперёд даже обилие вакансий не поможет.

"Татарстан показывает стабильный рост вакансий в ключевых отраслях. Это результат инвестиций в промышленность и инфраструктуру. Соискателям стоит фокусироваться на развитии навыков под спрос рынка. Мотивация и готовность учиться ускоряют трудоустройство. Региональные программы поддержки помогают закрывать пробелы в кадрах."

Управленец муниципального уровня Елена Гаврилова

Лидеры по спросу на кадры

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство лидируют с 15 тысячами вакансий. Сфера требует рабочих рук на всех этапах — от строителей до специалистов по обслуживанию. Спрос растёт из-за активного возведения жилья и объектов инфраструктуры.

Промышленность занимает второе место с примерно 10 тысячами предложений. Татарстан держит флаг в авиастроении и машиностроении. Здесь нужны квалифицированные операторы станков, инженеры и техники.

Здравоохранение и образование замыкают тройку. В медицине дефицит узких специалистов — от хирургов до редких профилей. Образование ищет всех: воспитателей в садах, учителей школ и преподавателей вузов.

Что нужно для трудоустройства

Платформа "Работа России" упрощает поиск по фильтрам. Соискатели видят актуальные вакансии с описанием условий и зарплат. Зарипова посоветовала активно мониторить обновления.

Спрос на кадры остаётся высоким в традиционных лидерах. Регион сохраняет позиции в тяжёлой промышленности и социальной сфере. Новичкам стоит начинать с базовых позиций и расти.

Министр труда акцентировала личную инициативу. Желание работать перевешивает формальные барьеры. Многие вакансии открыты для тех, кто готов включиться сразу.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Транспорт или тюрьма: как компенсация за ОСАГО помогает людям с инвалидностью в Удмуртии вчера в 11:57

Компенсация полиса ОСАГО для инвалидов в Удмуртии помогает семьям вернуть часть затрат, улучшая доступ к услугам.

Читать полностью » Самарские учёные нашли эффективную альтернативу водороду в нефтепереработке вчера в 11:02
Мертвый битум оживает топливом: самарцы превращают нефтяные отходы в чистые фракции дешевле

Летом на нефтеперерабатывающих заводах воздух пропитан запахом битума, а вязкий гудрон лежит мертвым грузом в чанах, пока самарские инженеры не нашли способ его оживить без привычных хлопот с газом и давлением.

Читать полностью » Наледь под ногами стала дорогой к деньгам: оренбуржец выиграл суд против управляющей компании 11.03.2026 в 12:10

Зимой тротуар у дома в Оренбурге покрылся наледью, где житель поскользнулся и получил серьезные травмы, вынудившие обратиться в суд к управляющей компании за защитой прав.

Читать полностью » Мороз стиснул двигатели в тиски: дороги в Казани после -30 градусов превратились в скользкую ловушку 11.03.2026 в 12:03

В Казани после сильных морозов наступает потепление с осадками, что превращает дороги в опасную смесь льда и воды, и власти призывают водителей к осторожности на трассах.

Читать полностью » Движение маршрутного транспорта ограничили в Саратовской области — ГИБДД 09.01.2026 в 7:19
Ветер и снегопад делают дороги опасными: автобусное сообщение в регионе временно остановлено

В Саратовской области из-за гололеда и снегопада ограничили движение маршрутного транспорта на ряде федеральных трасс.

Читать полностью » В Башкирии появились новые кемпинги для автотуристов — АТОР 08.01.2026 в 9:20
От палатки до юрты: Башкирия превращает свой главный маршрут в рай для автотуристов

Вдоль маршрута "Золотое кольцо Башкирии" появятся новые кемпинги и автокемпинги с этническим форматом размещения.

Читать полностью » Потребление алкоголя в Ульяновской области составило 8,75 литра на человека — ЕМИСС 08.01.2026 в 9:03
Трезвая Россия и пьяный Ульяновск: почему один регион выбивается из общенационального тренда

В Ульяновской области потребление алкоголя превышает среднероссийский уровень, несмотря на снижение показателей по стране и высокие позиции региона в ЗОЖ-рейтингах.

Читать полностью » Капитальный ремонт завершили в 11 медучреждениях Саратовской области — Минздрав 08.01.2026 в 9:01
Программа Продолжительная и активная жизнь заменит старые нацпроекты: что это значит

В Саратовской области завершили капитальный ремонт 11 медучреждений в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Морской бриз по цене ужина: новые апарт-отели в Крыму предлагают отдых с видом на историю
Туризм
Комфорт по цене ниже подмосковного: современные отели в сердце пустыни удивляют ценами
ПФО
Жизнь в долгах: как финансовая грамотность может спасти людей от банкротства в Татарстане
Красота и здоровье
Желтая ушная сера — признак здоровья: как правильно ухаживать за своим слухом и избежать проблем
УрФО
Снежные метели в Челябинске приводят к рыночному коллапсу: цены на квартиры уходят вниз
УрФО
Лифты больше не будут молчать: Челябинская область обновляет свою инфраструктуру к 2030 году
УрФО
Праздник для всех: бесплатный концерт Олега Газманова в день рождения Ирбита привлекает тысячи гостей
Питомцы
Служебные псы берут тайм-аут: как заботливые кинологи находят для них дом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet