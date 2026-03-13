Не упустите шанс: Татарстан фиксирует рост вакансий и открывает новые возможности труда

В Татарстане работодатели открыли 48 тысяч вакансий. На каждого безработного приходится больше 12 предложений о работе. Министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова сообщила об этом 13 марта 2026 года. Глава ведомства рассказала о ситуации на платформе "Работа России". Там соискатели находят варианты по разным направлениям и уровням зарплат. Всё упирается в мотивацию и готовность работать.

Рынок труда в Татарстане

Работодатели республики активно размещают вакансии на платформе "Работа России". Выбор охватывает разные сферы и зарплатные уровни. Эльмира Зарипова подчеркнула разнообразие предложений для соискателей.

Баланс сил на рынке заметно сдвинулся в пользу работодателей. Уровень конкуренции среди безработных низкий — всего один на 12-13 вакансий. Такая диспропорция держится уже какое-то время и отражает динамику экономики региона.

Министр отметила ключевой фактор успеха. Мотивация соискателя выходит на первый план при поиске работы. Без желания двигаться вперёд даже обилие вакансий не поможет.

"Татарстан показывает стабильный рост вакансий в ключевых отраслях. Это результат инвестиций в промышленность и инфраструктуру. Соискателям стоит фокусироваться на развитии навыков под спрос рынка. Мотивация и готовность учиться ускоряют трудоустройство. Региональные программы поддержки помогают закрывать пробелы в кадрах." Управленец муниципального уровня Елена Гаврилова

Лидеры по спросу на кадры

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство лидируют с 15 тысячами вакансий. Сфера требует рабочих рук на всех этапах — от строителей до специалистов по обслуживанию. Спрос растёт из-за активного возведения жилья и объектов инфраструктуры.

Промышленность занимает второе место с примерно 10 тысячами предложений. Татарстан держит флаг в авиастроении и машиностроении. Здесь нужны квалифицированные операторы станков, инженеры и техники.

Здравоохранение и образование замыкают тройку. В медицине дефицит узких специалистов — от хирургов до редких профилей. Образование ищет всех: воспитателей в садах, учителей школ и преподавателей вузов.

Что нужно для трудоустройства

Платформа "Работа России" упрощает поиск по фильтрам. Соискатели видят актуальные вакансии с описанием условий и зарплат. Зарипова посоветовала активно мониторить обновления.

Спрос на кадры остаётся высоким в традиционных лидерах. Регион сохраняет позиции в тяжёлой промышленности и социальной сфере. Новичкам стоит начинать с базовых позиций и расти.

Министр труда акцентировала личную инициативу. Желание работать перевешивает формальные барьеры. Многие вакансии открыты для тех, кто готов включиться сразу.