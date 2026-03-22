Коммерческий сектор задает ритм: в Татарстане подвели первые итоги жилищного строительства

В Республике Татарстан по состоянию на 21 марта 2026 года строительный сектор отчитался о выполнении 38% годового плана по вводу жилых площадей. Согласно отчету главы профильного министерства Марата Айзатуллина, общая площадь сданных объектов превысила 1,194 миллиона квадратных метров при целевом показателе в 3,175 миллиона квадратов. Обсуждение хода работ состоялось в ходе еженедельного правительственного совещания под руководством Раиса республики Рустама Минниханова. К участию в видеоконференции были подключены представители всех муниципальных образований региона.

Статистика по коммерческому сегменту

Основной объем введенного жилья приходится на коммерческое строительство, где темпы реализации достигли 40% от установленных плановых значений. В эксплуатацию уже переданы 52 многоквартирных жилых дома, общая жилая площадь которых составляет около 417 тысяч квадратных метров. Всего в нынешнем году застройщикам необходимо обеспечить сдачу 114 коммерческих объектов с суммарным метражом более 1,045 миллиона квадратных метров.

Для достижения столь масштабных целей строительные компании региона работают в плотной координации с правительством, отслеживая каждый этап возведения зданий. Еженедельные совещания, которые ведет Раис Татарстана при участии премьер-министра Алексея Песошина и руководства Госсовета, позволяют оперативно решать вопросы, возникающие у подрядчиков. Такой режим контроля обеспечивает стабильную динамику и позволяет своевременно выявлять возможные задержки.

Общая динамика ввода объектов жилого назначения остается ключевым индикатором социально-экономического здоровья региона. Параллельно с возведением коробок зданий ведется мониторинг готовности сопутствующей инфраструктуры. Успешное выполнение плана по коммерческому жилью создает необходимые условия для удовлетворения рыночного спроса на новые квартиры в республике.

Реализация социальной ипотеки

В рамках программы социальной ипотеки темпы строительства на текущий момент составляют 33% от годового задания. К настоящему времени застройщики ввели в эксплуатацию девять объектов общей площадью свыше 49 тысяч квадратных метров. Это важная часть масштабного плана, который предусматривает сдачу 108 домов с проектным суммарным метражом более 150 тысяч квадратных метров до конца текущего года.

Программа социальной ипотеки традиционно занимает особое место в жилищной политике Татарстана, позволяя льготным категориям граждан улучшать свои условия проживания. Муниципальные образования держат на особом контроле стройплощадки, задействованные в данном проекте. Каждое из строящихся зданий проходит проверку на соответствие стандартам качества, что является обязательным требованием региональных ведомств.

Министерство строительства продолжит отслеживать графики работ по каждому из оставшихся объектов. Учитывая текущие показатели, у подрядчиков есть все возможности для завершения запланированных квадратных метров в установленные сроки. Правительство региона подчеркивает значимость выполнения социальных обязательств для обеспечения стабильного развития территорий республики.

Комментарий эксперта