Казань вечером
© commons.wikimedia.org by Alexxx1979 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 15:04

Коммерческий сектор задает ритм: в Татарстане подвели первые итоги жилищного строительства

В Республике Татарстан по состоянию на 21 марта 2026 года строительный сектор отчитался о выполнении 38% годового плана по вводу жилых площадей. Согласно отчету главы профильного министерства Марата Айзатуллина, общая площадь сданных объектов превысила 1,194 миллиона квадратных метров при целевом показателе в 3,175 миллиона квадратов. Обсуждение хода работ состоялось в ходе еженедельного правительственного совещания под руководством Раиса республики Рустама Минниханова. К участию в видеоконференции были подключены представители всех муниципальных образований региона.

Статистика по коммерческому сегменту

Основной объем введенного жилья приходится на коммерческое строительство, где темпы реализации достигли 40% от установленных плановых значений. В эксплуатацию уже переданы 52 многоквартирных жилых дома, общая жилая площадь которых составляет около 417 тысяч квадратных метров. Всего в нынешнем году застройщикам необходимо обеспечить сдачу 114 коммерческих объектов с суммарным метражом более 1,045 миллиона квадратных метров.

Для достижения столь масштабных целей строительные компании региона работают в плотной координации с правительством, отслеживая каждый этап возведения зданий. Еженедельные совещания, которые ведет Раис Татарстана при участии премьер-министра Алексея Песошина и руководства Госсовета, позволяют оперативно решать вопросы, возникающие у подрядчиков. Такой режим контроля обеспечивает стабильную динамику и позволяет своевременно выявлять возможные задержки.

Общая динамика ввода объектов жилого назначения остается ключевым индикатором социально-экономического здоровья региона. Параллельно с возведением коробок зданий ведется мониторинг готовности сопутствующей инфраструктуры. Успешное выполнение плана по коммерческому жилью создает необходимые условия для удовлетворения рыночного спроса на новые квартиры в республике.

Реализация социальной ипотеки

В рамках программы социальной ипотеки темпы строительства на текущий момент составляют 33% от годового задания. К настоящему времени застройщики ввели в эксплуатацию девять объектов общей площадью свыше 49 тысяч квадратных метров. Это важная часть масштабного плана, который предусматривает сдачу 108 домов с проектным суммарным метражом более 150 тысяч квадратных метров до конца текущего года.

Программа социальной ипотеки традиционно занимает особое место в жилищной политике Татарстана, позволяя льготным категориям граждан улучшать свои условия проживания. Муниципальные образования держат на особом контроле стройплощадки, задействованные в данном проекте. Каждое из строящихся зданий проходит проверку на соответствие стандартам качества, что является обязательным требованием региональных ведомств.

Министерство строительства продолжит отслеживать графики работ по каждому из оставшихся объектов. Учитывая текущие показатели, у подрядчиков есть все возможности для завершения запланированных квадратных метров в установленные сроки. Правительство региона подчеркивает значимость выполнения социальных обязательств для обеспечения стабильного развития территорий республики.

Комментарий эксперта

"Строительная отрасль Татарстана демонстрирует системный подход к выполнению государственных задач, что отражается в текущих цифрах ввода жилья. Важно понимать, что соблюдение баланса между коммерческими проектами и социальной ипотекой является фундаментом устойчивого развития городской среды. Регулярный контроль со стороны республиканских властей позволяет исключить критические отклонения от графиков строительства. Мы видим, что механизмы взаимодействия между застройщиками и муниципалитетами работают эффективно, обеспечивая граждан качественным фондом жилья. Такой подход существенно влияет на инвестиционную привлекательность региона и уровень благополучия населения."

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Бюрократические правки — это не просто слова: Нижегородская область обновляет закон о эвакуации транспорта вчера в 19:15

Обновленные правила эвакуации и хранения задержанных транспортных средств в Нижегородской области могут изменить систему обслуживания граждан.

Читать полностью » Профессионалы с новым взглядом: как в Нижнем Новгороде решили закрыть дефицит редких врачей вчера в 19:15

В крупнейшем вузе региона стартует принципиально новый формат обучения, который должен кардинально изменить сложившуюся ситуацию в местной медицине.

Читать полностью » Волга проснулась от спячки: речная навигация в Нижнем Новгороде готова к приему первых пассажиров вчера в 19:09

В столице Приволжья готовятся к запуску летнего сезона на воде, определяя даты открытия прибрежной инфраструктуры и изменения в стоимости билетов.

Читать полностью » Ответ на коммунальные проблемы найден: Удмуртская Республика получит огромные инвестиции в модернизацию вчера в 14:18

В Удмуртии готовятся к масштабному обновлению коммунальных сетей, обещая жителям качественные изменения и стабильность.

Читать полностью » Глобальное потепление вступает в активную фазу: Нижний Новгород уже ощущает последствия вчера в 14:07

Климат сменился на неподходящий; Нижний Новгород уже сталкивается с последствиями. Готовы ли мы к переменам.

Читать полностью » Звук тревоги и стресса: как нижегородские ученые учат машины анализировать человеческую речь вчера в 14:05

Наши слова могут быть уверенными, но их акустические параметры неумолимо выдают скрытое состояние, считывая которое, специальный алгоритм ставит точный диагноз.

Читать полностью » Закон на стороне гражданина: нотариусы Ульяновской области открывают двери для всех желающих 20.03.2026 в 13:15

Жители региона смогут бесплатно получить помощь специалистов по самым сложным вопросам документооборота и защиты личных интересов в рамках грядущей акции.

Читать полностью » Проверенный статус против неопределенности: Казань готовится принять крупный велостарт 20.03.2026 в 13:14

Масштабное спортивное событие оказалось в центре внимания из-за неожиданных проблем с инфраструктурой, заставивших федерацию пересмотреть планы на сезон.

Читать полностью »

Новости
СЗФО
Технологии на стыке логистики: новые гектары в Усть-Луге станут фундаментом для роста бизнеса
СЗФО
Кошелёк под прицелом: февральская продуктовая корзина в Петербурге сменила ценовой вектор
ЦФО
Магазин в каждом подъезде становится легендой: сети массово закрывают точки в Подмосковье
ЮФО
Первый выполз на солнце: в Ростовской области заметили опасных обитателей лесов и полей
Туризм
Сладость или разочарование: рынок Египта скрывает секреты, которые портят отпуск туристам
СЗФО
Сломалось — и в утиль: как привычки жителей Петербурга меняют рынок бытовой техники сегодня
ЦФО
Магия старого Торжка: под фундаментом разрушенного дома вскрыли сокровищницу эпохи великих перемен
Спорт и фитнес
Талия как мишень: одна ошибка в последовательности занятий делает борьбу с жиром бесполезной
