Нефтегазовый кран перекрыт: казна Татарстана недосчиталась миллиардов в начале года

В Татарстане по итогам января и февраля 2026 года зафиксировано существенное сокращение поступлений налога на прибыль организаций. Сумма отчислений составила 17,8 млрд рублей, что на 23,9% или 5,6 млрд рублей ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Основная негативная динамика затронула ключевые для региона сектора экономики, включая банковскую деятельность и нефтегазовый комплекс. При этом общие налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета опираются на этот показатель лишь на 21%.

Отраслевое распределение спада

Наиболее заметное падение налоговых отчислений наблюдается в финансовом секторе и добывающей промышленности. По данным министерства финансов республики, банковская сфера продемонстрировала сокращение поступлений на 62%, что эквивалентно 626,6 млн рублей. Нефтегазовая отрасль, традиционно формирующая значительную часть бюджета Татарстана, пополнила казну на 47% меньше, чем в начале 2025 года, потеряв 4,7 млрд рублей.

Сложная ситуация сложилась и в производственном сегменте. Химические и нефтехимические предприятия снизили выплаты на 45%, или на 673,1 млн рублей. В производстве машин и запасных частей зафиксировано падение на 25%, что в абсолютных цифрах составляет 231,1 млн рублей.

"Динамика налоговых поступлений является важным индикатором состояния региональной экономики в условиях текущих рыночных колебаний. Мы наблюдаем, как ключевые отрасли адаптируются к новым вызовам, что неизбежно отражается на доходной части бюджета. Муниципальным властям необходимо учитывать эти тренды при планировании инвестиционных программ и социальных обязательств на текущий финансовый год. Важно сохранять баланс между фискальными задачами и поддержкой производственной активности реального сектора." Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Исключения из общей тенденции

Несмотря на общую отрицательную динамику, некоторые сферы экономики показывают рост налоговых выплат. Ярким примером стала строительная отрасль республики: компании этого сектора перечислили в бюджет на 1,4 млрд рублей больше, чем за два первых месяца 2025 года. Этот показатель превышает прошлогодний уровень в 2,6 раза.

Такой скачок подчеркивает неравномерность экономического развития в текущем периоде. Высокая активность в строительстве позволяет частично компенсировать потери бюджета, вызванные снижением эффективности других отраслей. В настоящее время на долю строительства в структуре поступлений налога на прибыль приходится 13,1%.

Ожидания и структура бюджета

По прогнозам министерства финансов, итоговый объем поступлений налога на прибыль организаций за 2026 год должен достичь 130,3 млрд рублей. На сегодняшний день план по данному источнику выполнен на 13,7%, а количество плательщиков составляет около 1,7 тысячи субъектов хозяйствования. Основным источником дохода остается нефтегазовый комплекс, чья доля в структуре налоговых поступлений составляет 29,8%.

Энергетика занимает второе место с показателем 20,8%, опережая строительство и прочие отрасли производства. Напомним, что по итогам 2025 года валовый региональный продукт Татарстана составил 5,6 трлн рублей, где значительная часть принадлежит обрабатывающим производствам, оборонному комплексу и добыче ресурсов. Негативные тренды наблюдались и в прошлом году, когда за 10 месяцев 2025-го недобор налога составил около 10%.