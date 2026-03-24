Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Нефтяной работник
© freepik by ArtPhoto_studio is licensed under public domain
Главная / Приволжский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 15:35

Нефтегазовый кран перекрыт: казна Татарстана недосчиталась миллиардов в начале года

В Татарстане по итогам января и февраля 2026 года зафиксировано существенное сокращение поступлений налога на прибыль организаций. Сумма отчислений составила 17,8 млрд рублей, что на 23,9% или 5,6 млрд рублей ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Основная негативная динамика затронула ключевые для региона сектора экономики, включая банковскую деятельность и нефтегазовый комплекс. При этом общие налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета опираются на этот показатель лишь на 21%.

Отраслевое распределение спада

Наиболее заметное падение налоговых отчислений наблюдается в финансовом секторе и добывающей промышленности. По данным министерства финансов республики, банковская сфера продемонстрировала сокращение поступлений на 62%, что эквивалентно 626,6 млн рублей. Нефтегазовая отрасль, традиционно формирующая значительную часть бюджета Татарстана, пополнила казну на 47% меньше, чем в начале 2025 года, потеряв 4,7 млрд рублей.

Сложная ситуация сложилась и в производственном сегменте. Химические и нефтехимические предприятия снизили выплаты на 45%, или на 673,1 млн рублей. В производстве машин и запасных частей зафиксировано падение на 25%, что в абсолютных цифрах составляет 231,1 млн рублей.

"Динамика налоговых поступлений является важным индикатором состояния региональной экономики в условиях текущих рыночных колебаний. Мы наблюдаем, как ключевые отрасли адаптируются к новым вызовам, что неизбежно отражается на доходной части бюджета. Муниципальным властям необходимо учитывать эти тренды при планировании инвестиционных программ и социальных обязательств на текущий финансовый год. Важно сохранять баланс между фискальными задачами и поддержкой производственной активности реального сектора."

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Исключения из общей тенденции

Несмотря на общую отрицательную динамику, некоторые сферы экономики показывают рост налоговых выплат. Ярким примером стала строительная отрасль республики: компании этого сектора перечислили в бюджет на 1,4 млрд рублей больше, чем за два первых месяца 2025 года. Этот показатель превышает прошлогодний уровень в 2,6 раза.

Такой скачок подчеркивает неравномерность экономического развития в текущем периоде. Высокая активность в строительстве позволяет частично компенсировать потери бюджета, вызванные снижением эффективности других отраслей. В настоящее время на долю строительства в структуре поступлений налога на прибыль приходится 13,1%.

Ожидания и структура бюджета

По прогнозам министерства финансов, итоговый объем поступлений налога на прибыль организаций за 2026 год должен достичь 130,3 млрд рублей. На сегодняшний день план по данному источнику выполнен на 13,7%, а количество плательщиков составляет около 1,7 тысячи субъектов хозяйствования. Основным источником дохода остается нефтегазовый комплекс, чья доля в структуре налоговых поступлений составляет 29,8%.

Энергетика занимает второе место с показателем 20,8%, опережая строительство и прочие отрасли производства. Напомним, что по итогам 2025 года валовый региональный продукт Татарстана составил 5,6 трлн рублей, где значительная часть принадлежит обрабатывающим производствам, оборонному комплексу и добыче ресурсов. Негативные тренды наблюдались и в прошлом году, когда за 10 месяцев 2025-го недобор налога составил около 10%.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Золотая лихорадка в Татарстане: регион установил рекорд по темпам роста официальных зарплат вчера в 14:46

Регион оказался в эпицентре финансовых перемен, показав динамику, которую не удалось повторить ни одному другому субъекту страны в текущем году.

Читать полностью » Кабельная индустрия на пороге революции: Самарский университет разработал уникальное ПО для контроля качества 22.03.2026 в 20:59

Разработка нового программного обеспечения для кабельной продукции обещает сократить брак и повысить эффективность производственного контроля.

Читать полностью » Зарплатный бум для сварщиков: Нижегородская область ломает стереотипы о зарплатах в России 22.03.2026 в 20:43

С резким ростом зарплат сварщиков, Нижегородская область стала центром притяжения для специалистов в сфере.

Читать полностью » Волга хранила тайны веками: масштабная генетическая перепись выявила незваных подводных гостей 22.03.2026 в 15:37

Крупнейшая водная артерия Европы преподнесла исследователям неожиданный сюрприз, скрывавшийся в толще воды десятилетиями из-за невнимания к деталям.

Читать полностью » Природа побеждает: серный бентонит за три года стал надежным помощником агрономов Татарстана в полях 22.03.2026 в 15:28

Исследование показало, что внедрение серного бентонита может увеличить урожайность кукурузы на целых 50%, открывая новые горизонты для агрономов.

Читать полностью » Масштабная перезагрузка дворов в Татарстане: весенний сезон станет решающим для среды 22.03.2026 в 15:15

В регионе утвержден график масштабного обновления жилых пространств, который затронет сотни адресов после того, как завершится бумажная работа с жильцами.

Читать полностью » Коммерческий сектор задает ритм: в Татарстане подвели первые итоги жилищного строительства 22.03.2026 в 15:04

Власти одного из ключевых регионов страны подвели предварительные итоги строительного сезона, обсудив темпы возведения жилых площадей и планы.

Читать полностью » Бюрократические правки — это не просто слова: Нижегородская область обновляет закон о эвакуации транспорта 21.03.2026 в 19:15

Обновленные правила эвакуации и хранения задержанных транспортных средств в Нижегородской области могут изменить систему обслуживания граждан.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Миф об углеводном окне рушится: наука показала истинный источник роста мускулатуры
Питомцы
Кошачья улыбка без губ: как именно питомец показывает восторг, не используя человеческий смех
ЦФО
Ночь превращается в день: гигантские рекламные экраны не дают жителям Красногорска выспаться
ЦФО
Съедобная архитектура за сто тысяч: московские кондитеры создали самый дорогой праздничный кулич
СЗФО
Бумажный бум в Вологде: тысячи людей собрались ради встреч с авторами и редких книжных новинок
СЗФО
Горы отходов уходят в историю: новый завод в Выборге превращает мусор в полезный ресурс
Красота и здоровье
Разные пути к помощи: как гендер влияет на обращение за психиатрической помощью
Авто и мото
Конец эпохи черного рынка: заветные знаки на авто получат прозрачную цену и официальный статус
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet