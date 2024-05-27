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Ташкент оплатит строительство АЭС в Узбекистане
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 18:58

Ташкент оплатит строительство АЭС в Узбекистане

Строительство атомной электростанции небольшой мощности в Узбекистане полностью покроет финансирование со стороны Ташкента, заявил глава государственной корпорации "Росатом" — Алексей Лихачев.

В эфире "Первого канала" Лихачев отметил, что финансовые вопросы будут решаться со стороны узбекской стороны, а вопрос о получении государственного кредита не рассматривается.

По его словам, данный проект будет реализован с значительной степенью локализации непосредственно на месте.

Соглашение о строительстве данной атомной электростанции было подписано в начале недели в столице Узбекистана.

Данный проект предусматривает возведение атомной электростанции по российскому дизайну в Джизакской области Узбекистана мощностью 330 МВт, состоящей из шести реакторов по 55 МВт каждый. "Росатом" будет выступать основным подрядчиком на строительство станции, с привлечением местных компаний.

Месторасположение для строительства уже изучено, и подтверждена его безопасность. Согласно информации от "Росатома", строительство станции начнется уже летом.

Фото: www.flickr.com/IAEA Imagebank (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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