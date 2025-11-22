Долго сомневалась в яркой клетке — но стоило надеть, и я поняла, почему она снова в тренде
Тартановая юбка уверенно держит позицию одного из самых узнаваемых зимних трендов. Она объединяет эстетику классики и лёгкий дух гранжа, создавая пространство для экспериментов. В ней есть то самое ощущение тепла и стиля, которое делает одежду не просто модной, а по-настоящему желанной. Благодаря разнообразию моделей, тканей и оттенков клетка легко вписывается в повседневные, элегантные и бунтарские образы, а зимой 2025-2026 становится важным элементом женского гардероба.
Почему тартановая юбка снова в центре внимания
Интерес к клетке связан с её способностью создавать контраст: традиционный рисунок остаётся узнаваемым, но подача каждый сезон меняется. Юбка из тартана легко адаптируется к дому моды, эстетике конкретного сезона и личному стилю. Она отлично смотрится с базовыми свитерами, строгими жакетами, кожаными куртками и даже спортивными худи. Кроме того, актуальность многослойности делает стиль ещё разнообразнее — юбку носят поверх джинсов, плотных леггинсов или тёплых колготок, создавая новые пропорции.
В моде асимметрия, плотная шерсть, лёгкие смесовые ткани, клетки пастельных оттенков и яркие шотландские решения. Тартан остаётся символом зимней моды, но подаётся свежо и современно.
Сравнение моделей тартановых юбок
|
Модель
|
Особенности
|
Плюсы
|
Где носить
|
Длинная
|
Тёплая, вытягивает силуэт
|
Женственность, комфорт
|
Прогулки, офис
|
Миди
|
Баланс длины и удобства
|
Универсальность
|
Город, работа
|
Мини
|
Дерзкая, молодёжная
|
Динамика, эффектность
|
Вечер, street style
Советы шаг за шагом: как носить тартановую юбку
- Начните с длины. Подберите длину под настроение: максимальная для тепла и утончённости, мини — для смелых образов.
- Добавьте правильный верх. Классические свитеры, водолазки и жакеты подходят для элегантного стиля; худи и свитшоты — для гранжа.
- Работайте с фактурами. Шерстяные гольфы, кашемировые свитера, кожаные куртки помогают создать насыщенный зимний образ.
- Не забывайте про обувь. Сапоги, челси, ботинки на тракторной подошве или даже кроссовки — выбор зависит от длины юбки.
- Используйте многослойность. Джинсы и леггинсы под мини или миди — один из главных трендов сезона.
- Поддерживайте цветовую палитру. Красный тартан — классика, но глубокий синий, изумрудный или серый сделают образ более современным.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: выбирать слишком лёгкую ткань для зимы.
Последствие: образ выглядит сезонно несоответствующим.
Альтернатива: шерстяные модели или плотные смесовые ткани — такие версии есть у Mango, Zara, Massimo Dutti.
- Ошибка: сочетать клетку с крупными активными принтами.
Последствие: рисунки конфликтуют между собой.
Альтернатива: однотонные джемперы и верхняя одежда в нейтральных цветах.
- Ошибка: игнорировать обувь.
Последствие: силуэт выглядит несбалансированным.
Альтернатива: сапоги до колена, челси, грубые ботинки — подходят для большинства моделей.
А что если…
Если хотите уйти от слишком яркого шотландского рисунка, выберите клетки в пастельной палитре — они сохраняют характер тартана, но делают образ мягче. Если хочется гранжевой подачи, добавьте оверсайз-свитшот или кожаный бомбер. А если вам важен комфорт — миди или длинная юбка со свитером и тёплыми колготками решат задачу.
Тренд №1: длинная тартановая юбка
Максимальная длина создаёт элегантный и уверенный силуэт. Она тёплая, удобная и визуально вытягивает фигуру.
Сочетайте такую модель:
- с ботфортами или ботильонами;
- с кашемировым свитером или мягкой водолазкой;
- с плотными колготками и лоферами;
- со структурированным жакетом в нейтральной гамме.
Палитра варьируется от классического красного до изумрудного, глубокого синего и верблюжьего. Длинная клетчатая юбка — выбор для тех, кто любит спокойный зимний стиль с ноткой утончённости.
Тренд №2: тартановая юбка миди
Миди считается самой универсальной длиной сезона. Она подчёркивает линию талии, красиво двигается и создаёт баланс между практичностью и элегантностью. Плиссировка, запах, А-силуэт — каждая версия выглядит по-своему выразительно.
Лучшие сочетания:
- аккуратный свитер или джемпер в нейтральной палитре;
- укороченная куртка, кожаный блейзер или короткий пуховик;
- худи для контраста и гранжевого настроения;
- челси, ботильоны, байкерские сапоги или туфли с носками — актуальный тренд FW 2025-2026.
Миди в клетку часто появляется в street style хрониках, потому что легко адаптируется под офис, город или вечерние прогулки.
Тренд №3: мини-юбка в тартановом стиле
Мини остаётся самым смелым вариантом. В нём есть дух панка 90-х, школьной формы и современной уличной моды. Мини подходит для экспериментов и позволяет сочетать разные фактуры.
Как носить:
- с тёплыми колготками, шерстяными носками или гольфами;
- с грубыми сапогами, кожаными ботинками или лоферами;
- с оверсайз-свитшотом, укороченным свитером или структурированной рубашкой;
- в многослойности поверх джинсов или плотных леггинсов — актуальная зимняя тенденция.
Мини встречается с пряжками, складками, карманами, запахом или кнопками — каждая модель добавляет характер образу и легко меняет настроение от дневного к вечернему.
Плюсы и минусы юбок из тартана
|
Плюсы
|
Минусы
|
Универсальность длины и фасонов
|
Некоторые модели требуют тщательного подбора обуви
|
Сочетаемость с разной верхней одеждой
|
Яркая клетка может ограничивать палитру
|
Подходит для многослойности
|
Шерстяные варианты требуют аккуратного ухода
|
Актуальность в любом сезоне
|
Не каждая длина подходит в сильный мороз
FAQ
Как выбрать тартановую юбку на зиму?
Ориентируйтесь на плотные ткани и длину миди или макси для тепла и практичности.
Что лучше сочетать с тартановой юбкой — сапоги или ботинки?
Оба варианта подходят: сапоги создают элегантный силуэт, ботинки придают гранжевый характер.
Мифы и правда
Миф: клетка подходит только девушкам в молодёжном стиле.
Правда: тартан легко адаптируется под элегантные и сдержанные образы.
Миф: длинные юбки в клетку выглядят старомодно.
Правда: современные крои делают макси стильным решением.
Миф: миди утяжеляет фигуру.
Правда: правильно выбранная талия и обувь создают гармоничный силуэт.
Три интересных факта
- Тартан был одним из первых узоров, по которым определяли клановую принадлежность.
- В XX веке клетка стала символом панк-культуры.
- В современной моде тартан используют даже в спортивной одежде.
Исторический контекст
- Исторически тартан возник в Шотландии как часть родовой идентичности.
- В XX веке стал символом британского стиля и музыкальных субкультур.
- В 2000-х годах клетка окончательно вошла в мейнстрим и остаётся важной частью зимних коллекций.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru