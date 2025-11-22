Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Клетчатая юбка
Клетчатая юбка
© freepik.com by kroshka__nastya is licensed under Public domain
Марина Ковальчук Опубликована вчера в 23:44

Долго сомневалась в яркой клетке — но стоило надеть, и я поняла, почему она снова в тренде

Тартановая юбка объединяет классику и гранж, отмечают модные редакторы

Тартановая юбка уверенно держит позицию одного из самых узнаваемых зимних трендов. Она объединяет эстетику классики и лёгкий дух гранжа, создавая пространство для экспериментов. В ней есть то самое ощущение тепла и стиля, которое делает одежду не просто модной, а по-настоящему желанной. Благодаря разнообразию моделей, тканей и оттенков клетка легко вписывается в повседневные, элегантные и бунтарские образы, а зимой 2025-2026 становится важным элементом женского гардероба.

Почему тартановая юбка снова в центре внимания

Интерес к клетке связан с её способностью создавать контраст: традиционный рисунок остаётся узнаваемым, но подача каждый сезон меняется. Юбка из тартана легко адаптируется к дому моды, эстетике конкретного сезона и личному стилю. Она отлично смотрится с базовыми свитерами, строгими жакетами, кожаными куртками и даже спортивными худи. Кроме того, актуальность многослойности делает стиль ещё разнообразнее — юбку носят поверх джинсов, плотных леггинсов или тёплых колготок, создавая новые пропорции.

В моде асимметрия, плотная шерсть, лёгкие смесовые ткани, клетки пастельных оттенков и яркие шотландские решения. Тартан остаётся символом зимней моды, но подаётся свежо и современно.

Сравнение моделей тартановых юбок

Модель

Особенности

Плюсы

Где носить

Длинная

Тёплая, вытягивает силуэт

Женственность, комфорт

Прогулки, офис

Миди

Баланс длины и удобства

Универсальность

Город, работа

Мини

Дерзкая, молодёжная

Динамика, эффектность

Вечер, street style

Советы шаг за шагом: как носить тартановую юбку

  1. Начните с длины. Подберите длину под настроение: максимальная для тепла и утончённости, мини — для смелых образов.
  2. Добавьте правильный верх. Классические свитеры, водолазки и жакеты подходят для элегантного стиля; худи и свитшоты — для гранжа.
  3. Работайте с фактурами. Шерстяные гольфы, кашемировые свитера, кожаные куртки помогают создать насыщенный зимний образ.
  4. Не забывайте про обувь. Сапоги, челси, ботинки на тракторной подошве или даже кроссовки — выбор зависит от длины юбки.
  5. Используйте многослойность. Джинсы и леггинсы под мини или миди — один из главных трендов сезона.
  6. Поддерживайте цветовую палитру. Красный тартан — классика, но глубокий синий, изумрудный или серый сделают образ более современным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать слишком лёгкую ткань для зимы.
    Последствие: образ выглядит сезонно несоответствующим.
    Альтернатива: шерстяные модели или плотные смесовые ткани — такие версии есть у Mango, Zara, Massimo Dutti.
  • Ошибка: сочетать клетку с крупными активными принтами.
    Последствие: рисунки конфликтуют между собой.
    Альтернатива: однотонные джемперы и верхняя одежда в нейтральных цветах.
  • Ошибка: игнорировать обувь.
    Последствие: силуэт выглядит несбалансированным.
    Альтернатива: сапоги до колена, челси, грубые ботинки — подходят для большинства моделей.

А что если…

Если хотите уйти от слишком яркого шотландского рисунка, выберите клетки в пастельной палитре — они сохраняют характер тартана, но делают образ мягче. Если хочется гранжевой подачи, добавьте оверсайз-свитшот или кожаный бомбер. А если вам важен комфорт — миди или длинная юбка со свитером и тёплыми колготками решат задачу.

Тренд №1: длинная тартановая юбка

Максимальная длина создаёт элегантный и уверенный силуэт. Она тёплая, удобная и визуально вытягивает фигуру.

Сочетайте такую модель:

  • с ботфортами или ботильонами;
  • с кашемировым свитером или мягкой водолазкой;
  • с плотными колготками и лоферами;
  • со структурированным жакетом в нейтральной гамме.

Палитра варьируется от классического красного до изумрудного, глубокого синего и верблюжьего. Длинная клетчатая юбка — выбор для тех, кто любит спокойный зимний стиль с ноткой утончённости.

Тренд №2: тартановая юбка миди

Миди считается самой универсальной длиной сезона. Она подчёркивает линию талии, красиво двигается и создаёт баланс между практичностью и элегантностью. Плиссировка, запах, А-силуэт — каждая версия выглядит по-своему выразительно.

Лучшие сочетания:

  • аккуратный свитер или джемпер в нейтральной палитре;
  • укороченная куртка, кожаный блейзер или короткий пуховик;
  • худи для контраста и гранжевого настроения;
  • челси, ботильоны, байкерские сапоги или туфли с носками — актуальный тренд FW 2025-2026.

Миди в клетку часто появляется в street style хрониках, потому что легко адаптируется под офис, город или вечерние прогулки.

Тренд №3: мини-юбка в тартановом стиле

Мини остаётся самым смелым вариантом. В нём есть дух панка 90-х, школьной формы и современной уличной моды. Мини подходит для экспериментов и позволяет сочетать разные фактуры.

Как носить:

  • с тёплыми колготками, шерстяными носками или гольфами;
  • с грубыми сапогами, кожаными ботинками или лоферами;
  • с оверсайз-свитшотом, укороченным свитером или структурированной рубашкой;
  • в многослойности поверх джинсов или плотных леггинсов — актуальная зимняя тенденция.

Мини встречается с пряжками, складками, карманами, запахом или кнопками — каждая модель добавляет характер образу и легко меняет настроение от дневного к вечернему.

Плюсы и минусы юбок из тартана

Плюсы

Минусы

Универсальность длины и фасонов

Некоторые модели требуют тщательного подбора обуви

Сочетаемость с разной верхней одеждой

Яркая клетка может ограничивать палитру

Подходит для многослойности

Шерстяные варианты требуют аккуратного ухода

Актуальность в любом сезоне

Не каждая длина подходит в сильный мороз

FAQ

Как выбрать тартановую юбку на зиму?
Ориентируйтесь на плотные ткани и длину миди или макси для тепла и практичности.

Что лучше сочетать с тартановой юбкой — сапоги или ботинки?
Оба варианта подходят: сапоги создают элегантный силуэт, ботинки придают гранжевый характер.

Мифы и правда

Миф: клетка подходит только девушкам в молодёжном стиле.
Правда: тартан легко адаптируется под элегантные и сдержанные образы.

Миф: длинные юбки в клетку выглядят старомодно.
Правда: современные крои делают макси стильным решением.

Миф: миди утяжеляет фигуру.
Правда: правильно выбранная талия и обувь создают гармоничный силуэт.

Три интересных факта

  1. Тартан был одним из первых узоров, по которым определяли клановую принадлежность.
  2. В XX веке клетка стала символом панк-культуры.
  3. В современной моде тартан используют даже в спортивной одежде.

Исторический контекст

  • Исторически тартан возник в Шотландии как часть родовой идентичности.
  • В XX веке стал символом британского стиля и музыкальных субкультур.
  • В 2000-х годах клетка окончательно вошла в мейнстрим и остаётся важной частью зимних коллекций.

