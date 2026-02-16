Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Тарт со сливой
Опубликована сегодня в 11:00

Сливы запеклись с марципаном — аромат пряностей наполнил дом за 10 минут

Аромат выпечки с пряностями и фруктами мгновенно создаёт ощущение праздника. Тарт со сливами и марципаном сочетает хрустящее слоёное тесто, сочную начинку и лёгкие цитрусовые нотки. Этот десерт легко приготовить заранее, а подать можно как тёплым, так и при комнатной температуре.

Основа и марципановый слой

Для тарта понадобится лист слоёного теста весом около 320 г, один взбитый желток и 1,5 столовые ложки сахара демерара. Также используют 130 г марципана, две чайные ложки апельсиновой цедры и щепотку хлопьев морской соли.

Духовку разогревают до 220 °C (200 °C с конвекцией). Тесто раскладывают на противне, застеленном бумагой для выпечки, и аккуратно надрезают по периметру, отступив около сантиметра от края. Этот приём позволяет сформировать бортик, который после запекания красиво поднимется.

Края смазывают желтком и посыпают сахаром демерара для карамельной корочки. Внутреннюю часть теста прокалывают вилкой, чтобы оно не вздулось. Марципан крупно натирают и распределяют по центру, затем добавляют апельсиновую цедру и немного соли для баланса вкуса.

Сливовая начинка и выпекание

Для начинки потребуется около 1 кг очень плотных слив с тёмной кожицей, нарезанных на четвертинки. В миске их смешивают с ¾ чайной ложки молотой корицы, двумя чайными ложками кукурузной муки и столовой ложкой хереса или другого креплёного вина.

Сливы выкладывают поверх марципана внахлёст, формируя аккуратный узор. Оставшуюся в миске жидкость также добавляют к начинке. Выпекают тарт около 25 минут, один раз повернув противень для равномерного румянца. Готовое тесто становится золотистым, а фрукты — мягкими, но сохраняющими форму.

Если планируется подготовка заранее, основу с марципаном можно приготовить за день или два и хранить в холодильнике. Сливы добавляют непосредственно перед выпеканием.

Глазурь и подача

Чтобы придать десерту блеск и дополнительную глубину вкуса, готовят глазурь. В небольшой кастрюле соединяют оставшиеся 45 мл хереса и 50 г желе из красной смородины. Смесь прогревают 2-3 минуты до состояния лёгкого сиропа, пока она активно не начнёт пузыриться.

Горячей глазурью аккуратно покрывают сливы при помощи кулинарной кисти. Это не только улучшает внешний вид, но и усиливает фруктовые ноты.

Тарт подают слегка тёплым или полностью остывшим, дополнив крем-фреш или горячим заварным кремом. Сочетание пряной корицы, сладковатого марципана и кисло-сладких слив делает десерт достойной альтернативой традиционным праздничным пудингам.

Автор Ирина Корнилова
Ирина Корнилова — шеф-повар, технолог (ВШБиПП) с 10-летним опытом. Эксперт по качеству питания, устойчивой гастрономии и ресторанному консалтингу.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

