Андрей Власов Опубликована сегодня в 0:22

Медицина с гарантией: как целевые студенты спасают Пензу от дефицита врачей

В Пензе начали работать 106 молодых врачей после целевого обучения — минздрав

В медицинские учреждения региона в этом году пришли работать 106 молодых специалистов, прошедших целевое обучение в вузах. Такой результат стал возможен благодаря профориентационной работе и поддержке выпускников ещё со школьной скамьи, отмечают в областном минздраве.

Как формируется кадровый резерв медицины

  • Профориентация: Министерство здравоохранения региона ведёт системную работу со школьниками, предлагая им целевое обучение в медицинских вузах. Это помогает стабильно набирать новых студентов по договорам с ведомством.

  • Конкурс: По словам министра Вячеслава Космачева, конкурс на целевые места превышает два человека на место — профессия врача остаётся востребованной и престижной.

Сейчас учатся — скоро придут работать

  • В настоящее время 1 028 студентов и 163 ординатора продолжают обучение по целевому направлению и в ближайшие годы также пополнят медицинские кадры Пензенской области.

Итоги

Целевая подготовка медиков доказала свою эффективность для регионов: выпускники целевых программ не только быстро находят работу, но и остаются в системе здравоохранения, решая кадровые проблемы на местах.

