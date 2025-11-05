Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 2:46

Вместо всеобщей радости — выбор по критериям: в ЯНАО изменили традицию новогодних подарков

В ЯНАО новогодние подарки получат только дети в трудной жизненной ситуации

В муниципалитетах Ямало-Ненецкого автономного округа с 2025 года изменился порядок вручения новогодних подарков в школах и детских садах. Теперь бюджетные средства будут направляться только на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в администрации Пуровского района.

Новый подход к праздничным подаркам

Жительница Пуровского района обратилась в telegram-канал "Обращения ЯНАО" с жалобой:

"В этом году новогодние подарки в школах и садах отменили. Их выдавали каждый год детям, и теперь будут только для особых детей, находящихся в группе особой заботы. А школьники от 7 до 12 лет на конкурсной основе получат приглашение на ёлку главы района".

Эту информацию в администрации подтвердили:

"Да, в этом году подход действительно изменился. Принято решение о направлении бюджетных средств детям, находящимся в наиболее сложной жизненной ситуации. Каждый муниципалитет, включая Пуровский, выстраивает эту работу, основанную на принципе адресной поддержки", — пояснили в ведомстве.

Подарки — только по принципу адресности

По словам представителей администрации, подобная практика внедряется по всему региону. Отныне подарки, закупаемые за счёт бюджета, будут вручаться не всем детям, а только воспитанникам из социально незащищённых категорий.

Также уточняется, что вручение таких подарков не будет проходить на общих утренниках в детских садах и школах — формат станет индивидуальным и адресным.

Елка главы района

При этом часть школьников всё же получит шанс попасть на новогоднюю ёлку главы района - отбор будет проходить на конкурсной основе среди детей от 7 до 12 лет.

