Качают пресс — жир смеётся в ответ: спорт беспощадно разрушает миф о точечном похудении

Многие, решив заняться снижением веса, сразу выбирают область тела, с которой хотели бы "убрать" лишнее. Кажется логичным, что упражнения на конкретную зону должны работать именно там. Однако исследования показывают совсем иной результат, заставляя пересмотреть привычные представления о тренировках. Об этом сообщает The Conversation.

Почему точечное похудение не работает

Люди часто убеждены, что регулярная нагрузка на нужный участок тела поможет избавиться от жира именно в этой зоне. Но лишний вес и ожирение развиваются из-за дисбаланса между количеством потребляемой энергии и её расходованием. Когда калорий поступает больше, чем тратится, избыточная энергия откладывается в виде жира. Поэтому большинство стратегий похудения строятся на сочетании умеренного дефицита калорий и систематической физической активности, включая базовые упражнения, схожие по принципу с теми, что применяются для укрепления основных мышечных групп.

Согласно Inserm, потеря даже 5% массы тела способна заметно улучшить уровень глюкозы, снизить триглицериды и уменьшить сердечно-сосудистые риски. При этом подчёркивается, что универсального решения не существует, но польза регулярных тренировок для здоровья доказана. Несмотря на это, многие продолжают искать способ "нацелить" похудение на одну конкретную область.

Индивидуальные особенности организма

Как объясняет Кристоф Гаффни, старший преподаватель интегративной физиологии Ланкастерского университета, распространённая идея о точечном сжигании жира не соответствует реальным механизмам организма. На распределение жировых запасов влияют возраст, генетика, гормоны, стресс и биоритмы — факторы, которые у каждого проявляются по-разному.

"Большинство из нас склонны накапливать лишний жир на животе, бёдрах и ягодицах. У мужчин это обычно приводит к образованию яблочной формы, у женщин — грушевидной", — уточняет специалист.

Также он отмечает, что гормоны, образ жизни и питание способны значительно менять то, где именно организм предпочитает накапливать жировые запасы. Поэтому невозможно выбрать область, с которой тело начнёт расходовать жир в первую очередь.

Как организм расходует жир на самом деле

При снижении веса организм уменьшает жировые запасы там, где их больше всего. Чаще всего это зона живота, затем бёдра, ноги и лишь после — руки. Однако многие продолжают выполнять упражнения на пресс или приседания, веря, что это поможет быстрее убрать жировую прослойку именно на животе или бёдрах.

Чтобы организм начал использовать жир как топливо, жировая ткань расщепляется на жирные кислоты, которые попадают в кровоток и становятся источником энергии. Это происходит во время аэробных нагрузок — быстрой ходьбы, лёгкого бега, езды на велосипеде, когда вы работаете в умеренной зоне интенсивности и чувствуете учащённое, но контролируемое дыхание. Такой процесс называют липолизом.

Гаффни уточняет, что даже если липолиз усиливается в определённой зоне, это не означает локального уменьшения жира. Мышцы используют жиросодержащие молекулы независимо от места их высвобождения. Поэтому упражнения, задействующие только одну мышечную группу, расходуют меньше энергии, чем комплексные нагрузки на всё тело.

Что подтверждает научный консенсус

Чтобы определить общую тенденцию, исследователи используют обзоры и метаанализы. Один из таких анализов показал, что локальная тренировка мышц практически не влияет на уменьшение локального жира. Это одно из самых убедительных доказательств того, что точечное похудение не работает.

"Недавний метаанализ показал, что тренировка локализованных мышц не оказывает эффекта уменьшения локализованного жира", — заключает специалист.

Эффективными остаются регулярные аэробные упражнения и силовые тренировки, включающие крупные мышечные группы: приседания, тяги, выпады, жимы. Такие занятия увеличивают расход энергии и укрепляют мышцы, что помогает ускорить обмен веществ. В сочетании с продуманным питанием тренировки постепенно улучшают состав тела, как и другие программы, направленные на снижение жира и укрепление мышц.

Снижение веса — это комплексный процесс, который невозможно направить строго в одну область. Жир уходит постепенно и по законам организма, а не по желаниям человека. Регулярная активность, разнообразные тренировки и сбалансированное питание формируют устойчивый результат и помогают улучшить фигуру и здоровье в целом.