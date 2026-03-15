Родителей в Иванове выбирают целевое обучение: опрос рассказал о растущих предпочтениях

В Иванове 47% родителей выпускников 11-х классов обсуждают с детьми возможность поступления на целевое обучение. Исследование сервиса SuperJob среди жителей областного центра показало, что 60% опрошенных положительно оценивают такой формат, считая его способом обеспечить студенту высшее образование и рабочее место после выпуска. В масштабах страны респонденты чаще всего подчеркивают важность гарантий трудоустройства — этот аргумент назвали 79% участников опроса. Тем не менее, каждый пятый родитель опасается излишне жестких требований в договорах, которые лишают абитуриента права на смену профессионального вектора в процессе обучения.

Перспективы целевого набора для выпускников

Целевое обучение сегодня выступает одним из наиболее стабильных путей построения карьерной траектории. Основным преимуществом такой модели абитуриенты и их семьи считают заранее оговоренное рабочее место, что избавляет от сложностей поиска первой вакансии по специальности. В Иванове интерес к данному формату остается высоким, учитывая запрос на качественную подготовку квалифицированных кадров для региональной экономики.

Большинство родителей видят в "целевиках" будущих востребованных специалистов, ориентированных на практическую реализацию полученных навыков. Гарантия трудоустройства для многих семей перевешивает потенциальные риски, связанные с бюрократическими особенностями приема. Это позволяет снизить тревожность перед экзаменационным периодом и определиться с профильным вузом заранее.

"Система целевого обучения становится эффективным инструментом кадрового обеспечения муниципальных организаций. Очевидно, что запрос на такие программы будет расти, так как это дает понятные горизонты планирования как для выпускника, так и для профильного работодателя. Конечно, важна гибкость самих условий обучения, чтобы не блокировать академическую мобильность студентов. Сбалансированный подход позволит привлечь в вузы больше мотивированной молодежи, готовой трудиться в своем регионе" Эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова

Барьеры и требования в договорах

Несмотря на очевидные плюсы, существует значительный пласт родителей, которые настороженно воспринимают условия стандартных соглашений. Около 20% опрошенных выражают обеспокоенность жесткостью таких обязательств. Главным камнем преткновения остается невозможность смены специальности после зачисления, что для многих молодых людей кажется слишком серьезным обязательством на раннем этапе выбора пути.

Те респонденты, чьи дети в итоге отказались от идеи "целевого", чаще всего аргументируют это именно юридическими сложностями. Запрет на корректировку учебной программы ограничивает свободу выбора в случае, если студент понимает, что выбранное направление не соответствует его ожиданиям в долгосрочной перспективе. Подобные опасения удерживают примерно треть семей от подписания контрактов с потенциальными заказчиками.

Вовлеченность родителей в процесс

Процесс подготовки к поступлению на целевые места ложится на плечи не только абитуриентов, но и их родителей. В Иванове семьи активно занимаются мониторингом предложений, самостоятельно изучая графики подачи заявлений и списки работодателей. Многие лично уточняют все детали приема, чтобы убедиться в надежности будущего работодателя и перспективах обучения.

Родительское участие в данном вопросе помогает структурировать подготовку и минимизировать ошибки при оформлении документов. Систематизация данных о квотах в вузах и квалификационных требованиях к абитуриентам становится ключевой задачей для семей перед началом приема. Такой подход позволяет лучше ориентироваться в доступных возможностях и осознанно принимать решение о вступлении в целевую программу.