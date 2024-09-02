Тарасова рассказала, что не надеется при жизни увидеть пятерной прыжок на соревнованиях

Тарасова не верит, что увидит пятерной прыжок на соревнованиях

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию 77-летняя Татьяна Тарасова не верит, что увидит пятерной прыжок от фигуристов на соревнованиях.

"Не верю, что покажут в следующем сезоне пятерной прыжок. Думаю, что даже больше, чем через десять лет. Хотелось бы, конечно, при жизни увидеть, но это вряд ли", — цитирует тренера ТАСС.

Она заявила, что не так оптимистично настроена на пятерной прыжок, как другие. Международный союз конькобежцев обновил документ с базовой стоимостью всех элементов в одиночном и парном катании.

Каждый вид пятерного прыжка, кроме пятерного акселя, получил базовую стоимость 14 баллов. Ранее такие прыжки не имели базовой стоимости.

Фото: commons. wikimedia.org/Oleg Bkhambri (Voltmetro) (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).