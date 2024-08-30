Тарасова прокомментировала пропуск сезона фигуристкой Хромых

Тарасова — о пропуске сезона Хромых: думаю, она приняла решение по совету врачей

Фигуристка Майя Хромых пропустит соревнования предстоящего сезона, вероятнее всего, по совету докторов. Так считает заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

"Майя приняла решение, которое ей, наверняка, посоветовали доктора. У нее есть педагог, с которым она принимает подобные решения", — цитирует Тарасову "СЭ".

Хромых же решила заняться тренерской работой. Тарасова считает, что фигуристке нужно чем-то заниматься, а не сидеть на месте.

Майя Хромых ранее пропускала сезон-2022/23 в связи с травмой руки. В минувшем сезоне она вернулась на лед, но не боролась за медали.

Фото: commons. wikimedia.org/Oleg Bkhambri (Voltmetro) (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).