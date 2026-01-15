Недорогой внедорожник получил образ Гелендвагена: что получаете в Tank 300 после полной переделки

Недорогой китайский внедорожник внезапно оказался в центре внимания любителей эффектных 4x4. Tank 300 в тюнинге превратился в машину с внешностью, которая легко вызывает ассоциации с Mercedes G-Class AMG. При этом под ярким "костюмом" осталась вполне рациональная техника, рассчитанная на повседневную езду и бездорожье. Об этом сообщает Ален.

Tank 300: ретро-дизайн и настоящая внедорожная база

Модель Tank 300 выпускает Great Wall Motors с 2020 года под брендом Tank, который специализируется на внедорожниках. Автомобиль выделяется классической рамной конструкцией, полноценным полным приводом и стилистикой в духе ретро, рассчитанной на поклонников "жёстких" приключений. По габаритам это крупный SUV: около 4,76 м в длину при колёсной базе 2,75 м, поэтому его нередко называют альтернативой Jeep Wrangler или Toyota Land Cruiser.

В зависимости от рынка Tank 300 оснащают турбированным бензиновым мотором мощностью 245-265 л. с., а некоторые версии получают мягкий гибрид или подключаемую гибридную установку. В паре с двигателем упоминаются 8- или 9-ступенчатые автоматы ZF, а также современная трансмиссия с блокировкой дифференциала и режимами для бездорожья. Благодаря такому набору и заметному соотношению цены и оснащения модель быстро стала узнаваемой в среде любителей оффроуда.

Проект Shana E-Sport: ставка на образ G-Class

Радикальную визуальную трансформацию Tank 300 предложил тюнер Shana E-Sport в Таиланде. Задача была предельно понятной: придать китайскому 4x4 внешность в духе Mercedes G-Class AMG, сделав ставку на агрессивные пропорции и узнаваемые детали. В итоге появились расширенные крылья, более "квадратный" и массивный силуэт, скульптурный капот с воздухозаборниками и вертикальная чёрная решётка радиатора. Отдельный акцент — 22-дюймовые колёса и переработанная световая подпись, усиливающая "премиальный" эффект с первого взгляда.

Изменения коснулись и задней части: новый бампер, обновлённая выпускная система и спойлер, который выглядит необычно для такого формата. Внутри также попытались поднять ощущение класса: прошитая кожа, декоративные вставки под карбон или матовый алюминий, обновлённые цифровые экраны. Смысл доработки — создать впечатление более статусного автомобиля без необходимости платить за бренд и содержание.

Внешность AMG, но без гонки за мощностью

Технически проект остаётся близким к заводской базе. Указывается 2,0-литровый турбомотор Great Wall Motors, а в электрифицированных версиях максимальная отдача может достигать 350 л. с. При этом сохраняются 9-ступенчатая автоматическая коробка и полный привод. Такой подход подчёркивает идею: это не попытка конкурировать с Mercedes-AMG G 63 и его уровнем мощности, а способ получить выразительный стиль, оставив практичность внедорожника и предсказуемость эксплуатации.

Цена и логика покупки

Заявленная стоимость проекта — около 68 500 евро на тайском рынке, включая базовый автомобиль и полную переделку экстерьера и интерьера. Для сравнения, Mercedes G 63 AMG во Франции стоит значительно более 200 000 евро, а с опциями и отделками — ещё дороже. Поэтому модифицированный Tank 300 выглядит как вариант для тех, кому важна визуальная "премиальность", но не нужна сверхдорогая механика и сопутствующие расходы. В этом и заключается его ниша: эффектный образ, понятная техника и цена, которая заметно ниже оригинала.