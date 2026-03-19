Китайский характер в русском климате: сборка популярного внедорожника стартует на Автоторе
В прошлом месяце в Калининграде морозы до минус двадцати, а на заводе Автотор уже гудят конвейеры, готовясь к новому гостю из Китая. Знакомый механик рассказывал, как его клиенты мучаются с импортными внедорожниками: то антикор не держит соль на дорогах, то зимний пакет подводит в первую же метель. Теперь TANK 300 соберут здесь же, с учетом наших ям и реагентов, и это обещает меньше головной боли. Покупатели ждут машину, которая не подведет ни в лесу, ни в городе, с гарантией от дилеров по всей стране. Запуск во втором квартале 2026 года — реальный шаг к тому, чтобы китайский внедорожник стал своим.
"Сборка TANK 300 на Автоторе — это шаг к реальной надежности для российских дорог. Машина получит локальные комплектующие, что снизит риски от импортных сбоев, особенно в подвеске и электронике. Полная проверка по стандартам GWM гарантирует, что внедорожник выдержит наши зимы и бездорожье. Покупатели оценят зимний пакет и антикор, без которых китайцы раньше подводили."
Автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов
Соглашение с Автотор
Калининградский Автотор подписал стратегическое соглашение с Грейт Волл Мотор Рус. Контрактная сборка TANK 300 стартует во втором квартале 2026 года. Проект растянется на два года, с постепенным расширением линий.
Генеральный директор Автотор Авто Холдинг Евгений Петухов отметил долгосрочное партнерство. Это позволит внедрить стандарты качества от GWM. Завод уже собирает разные марки, включая коммерческие.
Бренд TANK работает в России с 2023 года и завоевал фанатов внедорожников. Концерн Great Wall Motors фокусируется на SUV для Азии, Ближнего Востока и нашей страны. Линейка сочетает цену с техникой.
Локализация и стандарты
Планы включают рост доли российских деталей. Это уменьшит зависимость от поставок и сделает модель дешевле. Каждая машина пройдет полную проверку по нормам GWM.
Продажи пойдут через дилерскую сеть TANK по всей России. Официальная гарантия и сервис в центрах укрепят доверие. Надежные внедорожники вроде этой станут нормой.
Автотор — ключевой игрок автопрома. Завод в Калининграде дает работу тысячам и запускает новые проекты. Гибкость производства помогает с мировыми концернами.
Версии и оснащение
Четыре комплектации: Драйв, Премиум, Сити Драйв, Сити Премиум. Двигатель 2-литровый бензиновый, 218 лошадиных сил, 380 Нм. Коробка — восьмиступенчатый автомат.
Кузов в пяти цветах, салон черный или черно-красный. Модель ориентирована на бездорожье с городским комфортом. Китайские кроссоверы эволюционируют.
Запуск усилит китайские бренды в SUV. Доступность в дилерах расширит выбор. Автостат видит в этом событие года для сегмента.
Адаптация под Россию
Кузов с антикоррозийной защитой против соли. Зимний пакет в базе: обогрев сидений, руля, стекол, зеркал, форсунок, камеры. Машина готова к морозам и грязи.
Такие доработки решают типичные проблемы импортников. Зимний уход упростится. Покупатели оценят практичность.
Интерес к SUV стабильно высокий. Обновленный Haval H9 тоже в топе обсуждений. Сегмент растет на фоне спроса.
Роль на рынке SUV
Проект задаст стандарты локализации для внедорожников. Китайцы укрепят позиции, но с местным акцентом. Семиместные кроссоверы показывают динамику рынка.
Автолюбители ждут баланс цены и надежности. TANK 300 вписывается идеально. Кроссоверы в обзоре подтверждают тренд.
Рынок ждет свежих моделей без простоев. Локализация — ключ к стабильности. Это шанс для всех игроков.
"TANK 300 на Автоторе повысит надежность за счет локальных тестов в реальных условиях. Двигатель и трансмиссия проверены, но адаптация к климату критична. Зимний пакет и антикор защитят от типичных поломок. Это сделает модель конкурентной в сегменте SUV."
Автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов
FAQ
Когда начнется сборка TANK 300?
Во втором квартале 2026 года на Автоторе. Проект на два года с ростом локализации.
Какие версии будут?
Драйв, Премиум, Сити Драйв, Сити Премиум. Все с 2-литровым мотором 218 сил и восьмиступенчатым автоматом.
Что в зимнем пакете?
Обогрев сидений, руля, стекол, зеркал, форсунок и камеры. Плюс антикор на кузове.
