© wikimedia by Chanokchon is licensed under Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 2:57

Китай взял Антарктиду на колёса: зачем полярникам понадобился Tank 300

Tank 300 стал официальным автомобилем китайской антарктической экспедиции

Когда-то словосочетание "китайские полярники" звучало как оксюморон, но сегодня это уже реальность. Под флагом Поднебесной работают исследовательские станции в Арктике и Антарктике, а в их распоряжении теперь — особая техника. Символично, что в Антарктике китайцы выбрали автомобиль, носящий имя Великой стены.

Новый герой экстремальных широт

Рамный внедорожник Tank 300 официально стал транспортом китайской полярной экспедиции. Причём речь идёт не о какой-то спецверсии, а о серийной модели, доступной на рынке. Машины будут обеспечивать работу станции Great Wall - самой южной китайской базы в Антарктиде.

Географически Китай охватывает разительные контрасты: северная его точка расположена примерно на 52-й параллели — уровне Брянской и Самарской областей России, а южная, риф Цзэнмуаньша, почти касается экватора. Тем символичнее, что марка, названная в честь китайской стены, теперь шагает и к ледяному континенту.

"Признание со стороны Китайской ассоциации по Исследованию Арктики и Антарктики — это одновременно и честь, и большая ответственность", — отметил вице-президент GWM Лю Яньчжао.

Почему именно Tank 300

Tank 300 — рамный внедорожник с подключаемым полным приводом, блокировками дифференциалов и мощным турбодвигателем. В условиях сурового климата Антарктиды эти качества особенно важны. Машина легко преодолевает глубокий снег, лед и перепады температур.

Для экспедиции особое значение имеет простота конструкции и ремонтопригодность — ведь в полевых условиях каждая деталь должна быть доступна для замены без сложного оборудования. Tank 300 сочетает современные технологии с классическим подходом к внедорожной технике.

Сравнение: Tank 300 и другие экспедиционные авто

Модель Тип привода Особенности Применение
Tank 300 Полный, рамный Серийный, адаптированный к экстремальным температурам Антарктида
Toyota Land Cruiser 76 Полный, рамный Проверенный экспедиционный внедорожник Африка, Арктика
Ford Ranger Raptor Полный, несущий кузов Высокая скорость, но меньшая проходимость Австралия, пустыни
УАЗ Патриот Полный, рамный Простота обслуживания, но слабая теплоизоляция Сибирь, Дальний Восток

Советы шаг за шагом: как готовят автомобили к полюсу

  1. Проверка герметичности кузова — в полярных ветрах даже микротрещина превращается в источник обледенения.

  2. Замена всех жидкостей на морозостойкие аналоги (масло, антифриз, тормозная жидкость).

  3. Установка шин повышенной проходимости с шипами или цепями.

  4. Монтаж дополнительного обогрева двигателя и салона.

  5. Проверка электроники: в морозы важно, чтобы датчики и аккумуляторы не теряли ёмкость.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование летнего топлива в дизельных версиях.
    Последствие: замерзание парафинов, отказ двигателя.
    Альтернатива: применение арктической солярки с присадками.

  • Ошибка: экономия на смазке.
    Последствие: разрушение редукторов и подшипников.
    Альтернатива: синтетическое масло, рассчитанное на -60 °C.

  • Ошибка: установка стандартных шин.
    Последствие: потеря сцепления и пробуксовка.
    Альтернатива: шины низкого давления или специальные зимние цепи.

А что если полярники выбрали бы электромобиль?

На первый взгляд, электромобиль кажется экологичным решением. Но в Антарктике есть нюанс — аккумуляторы теряют ёмкость на холоде. Даже современные электрокары, такие как BYD Seal или Tesla Model Y, теряют до 40 % запаса хода при -30 °C. Поэтому для нынешних условий лучше подходят традиционные бензиновые и гибридные моторы.

Плюсы и минусы Tank 300 в Антарктиде

Плюсы Минусы
Рамная конструкция — высокая прочность Большой вес — расход топлива выше
Простая механика и ремонтопригодность Не полностью адаптирован к экстремальному холоду
Доступные запчасти и широкая сеть GWM Не автономен без внешнего обогрева
Комфортный салон, удобный для длительных поездок Высокая нагрузка на двигатель в снегу

FAQ

Какой двигатель у Tank 300?
Бензиновый турбомотор объёмом 2,0 литра мощностью 227 л. с. с восьмиступенчатым "автоматом".

Сколько стоит Tank 300 в Китае?
Цена на внутреннем рынке — от 27 000 до 33 000 долларов в зависимости от комплектации.

Какие альтернативы Tank 300?
Ближайшие конкуренты — Haval H9, Toyota Prado и Mitsubishi Pajero Sport.

Мифы и правда

Миф: Tank 300 создан исключительно для военных нужд.
Правда: автомобиль изначально ориентирован на гражданский рынок, а полярная экспедиция — лишь доказательство его прочности.

Миф: китайские машины не выдерживают морозов.
Правда: испытания GWM в Монголии и Тибете показали, что техника адаптирована к -40 °C.

Миф: полярники используют только спецтехнику.
Правда: современные серийные внедорожники, прошедшие подготовку, способны выполнять большинство задач.

Исторический контекст

Китай начал изучать полярные регионы сравнительно недавно — в 1980-х. Тогда для перевозок использовались японские и российские машины. Постепенно страна создала собственный ледокол Xue Long ("Снежный дракон") и сеть станций. Tank 300 стал логичным продолжением этой стратегии: теперь и транспортная составляющая полностью китайская.

