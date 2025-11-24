Саркофаг был пуст? Или там кто-то есть: почему эта находка вызвала спор среди учёных
Открытие в гробнице Осоркона II в Танисе уже называют научной сенсацией: набор из 225 ушебти, найденных в исходном положении рядом с загадочным гранитным саркофагом, вынуждает египтологов пересматривать представления о Шешонке III и погребальных практиках XXII династии.
Ушебти, которые вернули голос безымянному саркофагу
В северной камере гробницы Осоркона II, в густой глиняной взвеси и влажном полумраке, французо-египетская команда шаг за шагом расчищала помещение. То, что долгое время считалось второстепенным участком некрополя, внезапно превратилось в центральную сцену: археологи обнаружили компактное скопление из 225 фаянсовых ушебти, аккуратно уложенных рядом с массивным, лишённым надписей саркофагом.
Раньше этот гранитный саркофаг оставался немой загадкой: кому он принадлежал, почему не подписан, кто был похоронен или связан с ним? Теперь контекст даёт почти однозначный ответ — фигурки с именем Шешонка III указывают на него как вероятного владельца этой величественной усыпальницы.
Почему Танис снова в центре внимания
Танис уже однажды стал археологической сенсацией: в 1939 году Пьер Монте вскрыл здесь царские захоронения с золотыми масками, украшениями и погребальным инвентарём, сравнимыми по роскоши с гробницей Тутанхамона. С тех пор казалось, что главное уже найдено.
Новое открытие доказывает обратное. Ушебти Шешонка III не просто пополнили коллекцию — они вернули в научный оборот самого царя и его погребальный "досье", показав, что Танис продолжает хранить слои истории Третьего переходного периода, когда власть фараонов была раздроблена, а погребальные практики — сложны и непредсказуемы.
Северная камера: не только ушебти
Помимо статуэток, в том же зале были обнаружены ранее неизвестные рельефы и надписи. Их тексты ещё только предстоит тщательно прочитать, но уже ясно, что они связаны с царской идеологией и использованием гробниц "по второму кругу" — когда усыпальницы открывали, дополняли, иногда перезахоранивали в них других членов династии.
Расшифровка этих текстов поможет понять, был ли Шешонк III похоронен непосредственно в гробнице Осоркона II, как его преемник и родственник, или же его инвентарь оказался в камере позже — как попытка защитить царские вещи от грабителей и сакрализировать уже существовавшее святилище.
Сравнение: чем важно открытие Шешонка III
|Аспект
|Ранее представление
|Что меняется с открытием
|Личность владельца саркофага
|неизвестен, гипотетический царь
|высокая вероятность, что это Шешонк III
|Погребальная практика XXII династии
|разрозненные данные
|контекстный комплекс в одной камере
|Роль Таниса
|уже изученный некрополь
|динамичный центр новых интерпретаций
|Масштаб находок после 1946 года
|локальные открытия
|крупнейшее событие в царских гробницах региона
Советы шаг за шагом: как археологи "читают" такую гробницу
-
Фиксируют точное положение каждой ушебти, слоя и фрагмента ила.
-
Очищают поверхность статуэток и стен мягкими инструментами, не повреждая фаянс и рельефы.
-
Сопоставляют имена и титулы на ушебти с известными списками царей.
-
Анализируют архитектуру камеры и связи с основным погребальным комплексом Осоркона II.
-
Проводят консервацию: контролируют влажность, солевую нагрузку, устанавливают защитные покрытия.
-
Публикуют предварительные данные и терпеливо ждут результатов надписей, прежде чем делать окончательные выводы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Сразу объявить саркофаг "достоверной гробницей Шешонка III" → риск пересмотра и потери доверия → формулировать как "наиболее вероятную идентификацию" на основе контекста.
- Игнорировать состояние ила и солей → ускоренное разрушение фаянса и камня → провести комплексную программу по снижению засоленности и контролю микроклимата.
- Рассматривать находку изолированно → потеря связи с общими процессами Третьего переходного периода → сравнивать данные Таниса с другими некрополями дельты и Фив.
А что если Шешонк III лежит в другом месте?
Осторожность Фредерика Пейродо вполне понятна. Теоретически возможно, что в саркофаг никогда не помещали тело царя, а северная камера была своего рода "хранилищем регалий" — местом для сохранения ушебти и других предметов, перенесённых сюда в смутное время.
Если дальнейшая расчистка и анализ не выявят явных следов погребения тела (фрагменты мумификации, остатки погребальных текстов, следы вскрытия саркофага грабителями), учёным придётся честно признать: мы имеем дело с царским погребальным комплексом, но не гарантированно с самой царской мумией. И это тоже важный результат, показывающий многоступенчатость царских ритуалов.
Плюсы и минусы нового открытия
|Плюсы
|Минусы
|укрепляет идентификацию Шешонка III с Танисом
|пока нет прямых данных о теле царя
|даёт редкий контекстный комплекс ушебти
|часть камеры всё ещё в иле, картина неполная
|открывает новые тексты и иконографию
|требует долгих лет консервации и анализа
|усиливает значение Таниса как царского центра
|усложняет и без того непростую картину Третьего переходного периода
FAQ
Почему ушебти так важны для идентификации царя?
Именно на этих статуэтках часто пишут имя и титулы владельца. Если 225 фигурок несут имя одного царя, это мощный аргумент в пользу связи камеры с ним.
Означает ли это, что Шешонк III точно похоронен в саркофаге?
Нет. Открытие сильно повышает вероятность такой версии, но археологи оставляют место для сомнений, пока не будут изучены все слои и надписи.
Можно ли сравнить находку с гробницей Тутанхамона?
По количеству золота — нет. Но по значимости для понимания целой эпохи и династии — да, особенно в контексте XXII династии и Таниса.
Мифы и правда
Миф: если саркофаг без надписей, он "второстепенный".
Правда: контекст, сопутствующие предметы и архитектура могут сказать о владельце больше, чем одна надпись.
Миф: все царские захоронения уже найдены и изучены.
Правда: даже в хорошо исследованных комплексах, как Танис, новые открытия меняют "канонический" рассказ о династиях.
Три интересных факта
- Танис в период Шешонка III был северной столицей царства и играл роль политического и религиозного центра дельты.
- Ушебти — не просто фигурки-"слуги", а миниатюрные носители имени и статуса владельца, своего рода "визитные карточки" в загробном мире.
- Проект по защите некрополя включает не только раскопки, но и создание современного покрытия и сложные инженерные решения для борьбы с засолением — одна из главных угроз для древнего камня и фаянса в дельте Нила.
Исторический контекст
XXII династия, к которой принадлежали Осоркон II и Шешонк III, относится к Третьему переходному периоду — времени, когда власть фараона делилась со жрецами, региональными правителями и военными кланами. Танис служил ключевым центром этой многослойной системы. Раскопки, начавшиеся здесь ещё в 1929 году, шаг за шагом показывают, как в условиях политической раздробленности продолжали жить и развиваться традиции царского погребения.
