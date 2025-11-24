Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Грачёв Опубликована вчера в 23:56

Саркофаг был пуст? Или там кто-то есть: почему эта находка вызвала спор среди учёных

В Танисе обнаружены новые рельефы и надписи о повторном использовании гробниц — археологи

Открытие в гробнице Осоркона II в Танисе уже называют научной сенсацией: набор из 225 ушебти, найденных в исходном положении рядом с загадочным гранитным саркофагом, вынуждает египтологов пересматривать представления о Шешонке III и погребальных практиках XXII династии.

Ушебти, которые вернули голос безымянному саркофагу

В северной камере гробницы Осоркона II, в густой глиняной взвеси и влажном полумраке, французо-египетская команда шаг за шагом расчищала помещение. То, что долгое время считалось второстепенным участком некрополя, внезапно превратилось в центральную сцену: археологи обнаружили компактное скопление из 225 фаянсовых ушебти, аккуратно уложенных рядом с массивным, лишённым надписей саркофагом.

Раньше этот гранитный саркофаг оставался немой загадкой: кому он принадлежал, почему не подписан, кто был похоронен или связан с ним? Теперь контекст даёт почти однозначный ответ — фигурки с именем Шешонка III указывают на него как вероятного владельца этой величественной усыпальницы.

Почему Танис снова в центре внимания

Танис уже однажды стал археологической сенсацией: в 1939 году Пьер Монте вскрыл здесь царские захоронения с золотыми масками, украшениями и погребальным инвентарём, сравнимыми по роскоши с гробницей Тутанхамона. С тех пор казалось, что главное уже найдено.

Новое открытие доказывает обратное. Ушебти Шешонка III не просто пополнили коллекцию — они вернули в научный оборот самого царя и его погребальный "досье", показав, что Танис продолжает хранить слои истории Третьего переходного периода, когда власть фараонов была раздроблена, а погребальные практики — сложны и непредсказуемы.

Северная камера: не только ушебти

Помимо статуэток, в том же зале были обнаружены ранее неизвестные рельефы и надписи. Их тексты ещё только предстоит тщательно прочитать, но уже ясно, что они связаны с царской идеологией и использованием гробниц "по второму кругу" — когда усыпальницы открывали, дополняли, иногда перезахоранивали в них других членов династии.

Расшифровка этих текстов поможет понять, был ли Шешонк III похоронен непосредственно в гробнице Осоркона II, как его преемник и родственник, или же его инвентарь оказался в камере позже — как попытка защитить царские вещи от грабителей и сакрализировать уже существовавшее святилище.

Сравнение: чем важно открытие Шешонка III

Аспект Ранее представление Что меняется с открытием
Личность владельца саркофага неизвестен, гипотетический царь высокая вероятность, что это Шешонк III
Погребальная практика XXII династии разрозненные данные контекстный комплекс в одной камере
Роль Таниса уже изученный некрополь динамичный центр новых интерпретаций
Масштаб находок после 1946 года локальные открытия крупнейшее событие в царских гробницах региона

Советы шаг за шагом: как археологи "читают" такую гробницу

  1. Фиксируют точное положение каждой ушебти, слоя и фрагмента ила.

  2. Очищают поверхность статуэток и стен мягкими инструментами, не повреждая фаянс и рельефы.

  3. Сопоставляют имена и титулы на ушебти с известными списками царей.

  4. Анализируют архитектуру камеры и связи с основным погребальным комплексом Осоркона II.

  5. Проводят консервацию: контролируют влажность, солевую нагрузку, устанавливают защитные покрытия.

  6. Публикуют предварительные данные и терпеливо ждут результатов надписей, прежде чем делать окончательные выводы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Сразу объявить саркофаг "достоверной гробницей Шешонка III" → риск пересмотра и потери доверия → формулировать как "наиболее вероятную идентификацию" на основе контекста.
  • Игнорировать состояние ила и солей → ускоренное разрушение фаянса и камня → провести комплексную программу по снижению засоленности и контролю микроклимата.
  • Рассматривать находку изолированно → потеря связи с общими процессами Третьего переходного периода → сравнивать данные Таниса с другими некрополями дельты и Фив.

А что если Шешонк III лежит в другом месте?

Осторожность Фредерика Пейродо вполне понятна. Теоретически возможно, что в саркофаг никогда не помещали тело царя, а северная камера была своего рода "хранилищем регалий" — местом для сохранения ушебти и других предметов, перенесённых сюда в смутное время.

Если дальнейшая расчистка и анализ не выявят явных следов погребения тела (фрагменты мумификации, остатки погребальных текстов, следы вскрытия саркофага грабителями), учёным придётся честно признать: мы имеем дело с царским погребальным комплексом, но не гарантированно с самой царской мумией. И это тоже важный результат, показывающий многоступенчатость царских ритуалов.

Плюсы и минусы нового открытия

Плюсы Минусы
укрепляет идентификацию Шешонка III с Танисом пока нет прямых данных о теле царя
даёт редкий контекстный комплекс ушебти часть камеры всё ещё в иле, картина неполная
открывает новые тексты и иконографию требует долгих лет консервации и анализа
усиливает значение Таниса как царского центра усложняет и без того непростую картину Третьего переходного периода

FAQ

Почему ушебти так важны для идентификации царя?
Именно на этих статуэтках часто пишут имя и титулы владельца. Если 225 фигурок несут имя одного царя, это мощный аргумент в пользу связи камеры с ним.

Означает ли это, что Шешонк III точно похоронен в саркофаге?
Нет. Открытие сильно повышает вероятность такой версии, но археологи оставляют место для сомнений, пока не будут изучены все слои и надписи.

Можно ли сравнить находку с гробницей Тутанхамона?
По количеству золота — нет. Но по значимости для понимания целой эпохи и династии — да, особенно в контексте XXII династии и Таниса.

Мифы и правда

Миф: если саркофаг без надписей, он "второстепенный".
Правда: контекст, сопутствующие предметы и архитектура могут сказать о владельце больше, чем одна надпись.
Миф: все царские захоронения уже найдены и изучены.
Правда: даже в хорошо исследованных комплексах, как Танис, новые открытия меняют "канонический" рассказ о династиях.

Три интересных факта

  • Танис в период Шешонка III был северной столицей царства и играл роль политического и религиозного центра дельты.
  • Ушебти — не просто фигурки-"слуги", а миниатюрные носители имени и статуса владельца, своего рода "визитные карточки" в загробном мире.
  • Проект по защите некрополя включает не только раскопки, но и создание современного покрытия и сложные инженерные решения для борьбы с засолением — одна из главных угроз для древнего камня и фаянса в дельте Нила.

Исторический контекст

XXII династия, к которой принадлежали Осоркон II и Шешонк III, относится к Третьему переходному периоду — времени, когда власть фараона делилась со жрецами, региональными правителями и военными кланами. Танис служил ключевым центром этой многослойной системы. Раскопки, начавшиеся здесь ещё в 1929 году, шаг за шагом показывают, как в условиях политической раздробленности продолжали жить и развиваться традиции царского погребения.

