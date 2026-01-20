Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Звездочки бадьяна и палочки корицы
Звездочки бадьяна и палочки корицы
© https://unsplash.com by Stacy is licensed under Free
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 22:36

Выбросила бы мандариновую кожуру — а она спасла кухню от запахов: трюк работает через 20 минут

Гвоздика перебивает стойкие кухонные запахи еды — Chowhound

Запахи готовки умеют задерживаться на кухне даже после уборки, особенно если часто жарите или используете специи. Но освежить воздух можно без магазинных аэрозолей — буквально из того, что обычно отправляется в мусор. Обычная кожура мандарина в паре с пряностью из шкафчика даёт тёплый, чистый аромат и помогает перебить посторонние нотки. Об этом сообщает Chowhound.

Почему именно мандариновая кожура и гвоздика

Мандарины ценят за сладость и лёгкую кислинку, но их кожура полезна не только в кулинарии. В корках много эфирных и летучих масел, которые быстро "раскрываются" в тёплом воздухе и хорошо распространяются по комнате. В мандариновой кожуре есть d-лимонен — соединение, известное выраженными очищающими и обезжиривающими свойствами. Поэтому цитрусовый аромат воспринимается как свежий и "чистый", без тяжёлого шлейфа.

Гвоздика работает по-другому: она богата гвоздичным маслом, в составе которого примерно 95% занимает эвгенол. У него тёплый, пряный запах, который хорошо нейтрализует кухонные "следы" после еды и при этом не спорит с цитрусом. В тексте также отмечается, что аромат гвоздики способен отпугивать насекомых, что делает комбинацию особенно практичной для дома.

Отдельно упоминается и возможный эмоциональный эффект: по данным исследования 2024 года в журнале BMC Complementary Medicine and Therapies гвоздичное масло связывают с улучшением настроения и облегчением симптомов тревожности и депрессии. Это не означает, что пряность заменит лечение, но как домашний ритуал — тёплый пар с натуральным ароматом действительно может создавать более комфортную атмосферу.

Как приготовить простой "дезодорант" для кухни на плите

Смысл метода в том, чтобы мягко прогреть ингредиенты в воде и получить ароматный пар, который заполняет помещение и перебивает остаточные запахи. Базовый вариант выглядит так:

  1. Очистите несколько мандаринов и сложите кожуру в небольшую кастрюлю.
  2. Добавьте гвоздику и залейте водой так, чтобы она покрывала корки.
  3. Доведите до лёгкого кипения и затем томите на слабом огне около 20 минут.

В процессе важно следить за уровнем воды: если она выкипает, долейте немного, чтобы не допустить пригорания. После такой "ароматной паузы" кухня обычно ощущается заметно свежее, а резкие запахи еды становятся мягче.

Чем можно дополнить аромат и как использовать безопасно

Если хочется сделать запах сложнее, в материале советуют добавлять яблочную кожуру — она богата летучими соединениями, которые усиливают общий букет. Хорошо работают и привычные пряности вроде корицы, бадьяна или душистого перца, а также травы и специи по вкусу: например, розмарин, ваниль или немного перца. При отсутствии мандаринов можно взять другую цитрусовую кожуру — апельсиновую или лимонную.

Повторять такой способ можно несколько раз в неделю, а ингредиенты допустимо использовать повторно в течение пары дней. При этом ориентируйтесь на внешний вид и запах: если появилась плесень или сомнительная "кислота", смесь лучше сразу выбросить. Так вы сохраните эффект свежести и избежите лишних рисков на кухне.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

