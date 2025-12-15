Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Егорова Опубликована сегодня в 19:10

Зимний фрукт с характером: мандарины спасают иммунитет, но мстят за переедание

Избыток мандаринов вызывает раздражение желудка — диетолог Писарева

Зимой аромат мандаринов становится таким же привычным, как снег и короткий световой день. Эти солнечные плоды не только поднимают настроение, но и помогают организму укрепить защитные силы. Об этом рассказала изданию Pravda.Ru диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

Поддержка иммунитета и обмена веществ

Мандарины называют одним из самых полезных зимних фруктов. В них высокое содержание витамина С, который усиливает иммунный ответ, способствует восстановлению тканей и защищает клетки от действия свободных радикалов. Кроме того, цитрусовые богаты пищевыми волокнами и пектином, которые нормализуют работу кишечника и способствуют росту полезных бактерий. По словам эксперта, в составе также присутствуют бета-каротин и флавоноиды, поддерживающие здоровье глаз и обладающие противовоспалительным действием.

"Мандарины — это настоящий суперфуд, особенно в зимний сезон", — отметила Писарева. Она подчеркнула, что регулярное, но умеренное употребление помогает поддерживать хорошее самочувствие и внешний вид, а также повышает устойчивость к инфекциям в холодное время года.

Мера пользы и риска

Однако диетолог напоминает: переизбыток даже самого полезного продукта может обернуться неприятностями. Взрослому достаточно трёх-пяти мандаринов в день, а детям — не более двух. Избыточное количество кислот и сахаров раздражает слизистую желудка, вызывает изжогу и вздутие, а также повышает риск аллергических реакций.

"Если съесть слишком много мандаринов, возможны кожные высыпания, зуд, вздутие живота и спазмы кишечника", — пояснила специалист. Она добавила, что большое количество клетчатки способно вызвать послабление стула, а избыток каротиноидов — временное пожелтение кожи ладоней и стоп. Эти проявления не опасны, но указывают, что организму тяжело справляться с нагрузкой.

Как есть мандарины с пользой

Ирина Писарева отмечает, что мандарины не вредят фигуре, если соблюдать умеренность. В одной порции содержится немного калорий, однако фруктоза при чрезмерном употреблении может вызывать скачки уровня сахара в крови и способствовать набору веса. Лучший способ включать мандарины в рацион — есть их после основного приёма пищи, сочетая с орехами. Такой вариант помогает дольше сохранять ощущение сытости и стабилизирует уровень энергии.

Диетолог также советует отказаться от мандаринов перед сном: фрукты активизируют пищеварение и могут вызвать лёгкое возбуждение нервной системы, что мешает засыпанию.

