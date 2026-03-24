Представьте, что вы стоите на склоне горы, но не видите ни вершины, ни отчетливого уклона под ногами. Именно в такой сюрреалистичной ловушке оказался бы исследователь, окажись он на поверхности массива Таму — спящего гиганта, скрытого толщей Тихого океана. Это геологическое образование настолько колоссально, что долгое время специалисты воспринимали его лишь как разрозненный набор холмов, не в силах разглядеть за деревьями настоящий лес. В прошлом месяце сейсмологи применили новые методы обработки данных и окончательно подтвердили: 145 миллионов лет под водой покоится структура, масштабы которой заставляют пересмотреть привычные учебники по геологии.

"Открытие массива Таму наглядно показывает, сколь многое еще скрыто от наших глаз на дне океана. Это не просто кусок лавы, а фундаментальный маркер процессов формирования коры планеты. Мы привыкли опираться на наземные данные, но глубоководная геология преподносит нам сюрпризы, подобные этому. Работа с такими данными требует филигранной точности сейсмического анализа, чтобы отделить реальную картину от шумов", — сказал эксперт в области науки, научный обозреватель Алексей Кузнецов.

Масштаб события: гигант под водой

Подводное плато, расположенное в 1600 километрах от Японии, хранит в своих недрах историю Земли, которую мы только начинаем осознавать. Исследование, подкрепленное данными геологического прошлого, доказывает, что массив занимает около 120 000 квадратных миль. Это сопоставимо с территорией штата Нью-Мексико, что делает его самым значимым по площади вулканом на планете.

Для сравнения, активность на таких объектах напоминает то, как атмосферные вихри перемещают массу, только в данном случае движущей силой выступала магма, пробившаяся сквозь земную мантию. Исследователи отмечают, что подобная мощь извержений характерна лишь для ранних этапов развития литосферы.

Глубина вершины вулкана достигает 6500 футов, тогда как его основание уходит вниз на четыре мили. Такая геометрия говорит о невероятном объеме выброшенного материала, который когда-то сформировал морское дно в этом районе региона.

Почему массив считали ошибкой

Долгое время картографы и геологи видели на приборах лишь разрозненные возвышенности. Специалисты в шутку называли их "тем, что слева, тем, что справа, и тем, что побольше", не осознавая единства природной системы. Ситуация изменилась, когда потоки лавы были прослежены сейсморазведкой как единый непрерывный массив.

Такой сценарий подтверждает теорию о том, что древние катастрофы часто скрываются у нас на виду. Подобно тому, как ученые находят редкие материалы в древних вещах, здесь мы имеем дело с уникальным сочетанием магматических пород, которое четко указывает на общее происхождение всех трех частей массива.

Признание Таму единым вулканом ставит под сомнение прежние модели развития морских плато. Это словно пазл, где после обнаружения главного элемента вся картинка наконец сложилась воедино, изменив наше понимание строения дна океана.

Вулкан-рекордсмен против собратьев

Массив Таму не обладает привычными нам острыми пиками. Его склоны настолько пологие, что объект больше напоминает гигантский щит, плавно растекающийся по дну. С этой точки зрения его структура ближе к марсианской горе Олимп, нежели к земной Мауна-Лоа на Гавайях.

Пока наши инструменты изучают, как человек реагирует на условия космоса, гора Олимп на Марсе остается недосягаемым ориентиром в масштабах Солнечной системы. Таму — единственный земной объект, который по своим физическим характеристикам может претендовать на сравнение с этим космическим гигантом.

Изучение подобных структур крайне важно для понимания того, как именно устроено внутреннее ядро Земли. Активность вулкана прекратилась около 145 миллионов лет назад, оставив после себя лишь холодные лавовые потоки, молчаливо свидетельствующие о былых процессах планетарного масштаба.

"Масштабы массива Таму поражают, но для специалиста это прежде всего вопрос механизмов переноса массы из глубин к поверхности. В отличие от островных дуг, такие формирования рождаются в результате иных геодинамических условий, и это критически важно для реконструкции истории тектоники плит. Исследования данных участков дна позволяют проверить гипотезы, которые иначе остались бы чисто теоретическими", — пояснил эксперт в области науки, научный комментатор Дмитрий Грачёв.

FAQ

Может ли массив Таму сейчас проснуться?

Нет, по мнению исследователей, вулкан стал неактивным практически сразу после завершения своего формирования около 145 миллионов лет назад.

Почему его не нашли раньше?

Из-за гигантских размеров и очень пологих склонов специалисты долгое время принимали отдельные части системы за разрозненные горные образования.

Есть ли что-то похожее на суше?

На сегодняшний день Массив Таму признан уникальной структурой, превосходящей по площади известные наземные вулканы, включая крупнейшие гавайские системы.

