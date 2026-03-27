Любовь как проект государственной важности: тамбовская инициатива меняет отношение к семье

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров провели встречу, посвященную развитию молодежной политики в регионе. Стороны сфокусировались на результатах совместной работы, закрепленной соглашением на Петербургском международном экономическом форуме. В ходе обсуждения глава области выступил с инициативой распространить опыт проведения местного семейного форума "Про любовь" на федеральный уровень. Мероприятие призвано усилить поддержку молодых семей и популяризировать семейные ценности среди граждан в возрасте от 14 до 35 лет.

Демографический потенциал региона

Молодежная аудитория в Тамбовской области на текущий момент представляет собой значительную часть населения. Согласно официальным данным, жители в возрасте от 14 до 35 лет составляют порядка 23 процентов от общего числа граждан региона. В количественном выражении это соответствует 218 тысячам человек, что требует выработки адресных стратегий развития.

Активная работа с этой возрастной группой строится на привлечении молодых людей к общественным и культурным проектам. Областное правительство делает ставку на созидательную деятельность и вовлеченность молодежи в формирование повестки субъекта. Создание условий для самореализации остается одной из приоритетных задач местной администрации.

Статистика по региону подчеркивает необходимость интеграции молодежных инициатив в общероссийские программы. Взаимодействие с профильными федеральными агентствами позволяет масштабировать лучшие практики, опробованные на тамбовской земле. Это способствует повышению социальной активности и укреплению человеческого капитала.

Итоги проектной деятельности

За прошедший год Тамбовская область закрепила за собой статус заметной площадки для проведения мероприятий всероссийского масштаба. Общее число организованных событий федерального значения достигло шести, что свидетельствует об успешном развитии инфраструктуры для молодежных инициатив в регионе.

Особое место в перечне проведенных мероприятий заняли творческие и интеллектуальные проекты. В частности, область приняла игры Центральной Юго-Западной лиги и первой телевизионной лиги КВН, собрав талантливую молодежь из разных уголков страны. Также регион успешно справился с организацией полуфинала масштабного конкурса "Большая перемена".

Результаты этих активностей указывают на высокую эффективность выстроенной коммуникации между молодежным сообществом и управленческим аппаратом. Проведенные конкурсы позволили сотням участников продемонстрировать свои способности на серьезном профессиональном уровне. Такие площадки не только развивают таланты, но и привносят значимый импульс в экономику и имидж территории.

Масштабирование форума "Про любовь"

Центральной темой переговоров губернатора и руководителя Росмолодежи стало обсуждение специфических мер поддержки молодых семей. Евгений Первышов предложил вывести региональный проект "Про любовь" на новый уровень, сделав его доступным для широкой аудитории в рамках всей страны.

Этот форум изначально задумывался как пространство для обмена опытом и получения психологической, юридической и социальной поддержки для молодых родителей. Масштабирование данного формата позволит систематизировать лучшие подходы к укреплению института семьи на местном уровне в других субъектах. Предполагается, что расширение охвата форума поможет создать единую платформу для взаимодействия молодых супружеских пар.

"Тамбовская область демонстрирует серьезный подход к развитию молодежной инфраструктуры через конкретные, понятные людям проекты. Предложение главы региона по масштабированию форума "Про любовь" выглядит логичным продолжением успешной региональной политики. Такие инициативы помогают создать устойчивые социальные связи и укрепить семейные ценности в молодом поколении. Это именно те инструменты, которые позволяют молодежи видеть перспективу жизни и развития в своем родном крае". Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Данная инициатива находится на стадии проработки и требует детализации механизмов взаимодействия между профильными департаментами. Координация усилий с федеральным центром позволит оперативно подготовить базу для тиражирования накопленного тамбовскими специалистами опыта. Ожидается, что реализация идеи станет шагом вперед в реализации стратегии поддержки молодых семей.