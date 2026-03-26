Тамбов
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 11:28

Ставка на умные решения: перемены в Тамбовской области затронут каждую отрасль жизни

Тамбовская область приступила к реализации программы научно-технологического развития, рассчитанной до 2036 года. Стратегической целью инициативы стал отказ от традиционной сырьевой модели в пользу индустрии высоких переделов. Реформа затронет сектор биотехнологий, химическую промышленность и внедрение цифровых решений. Основой для преобразований послужила масштабная инвентаризация, охватившая более 100 профильных объектов инфраструктуры. О планах регионального правительства сообщил заместитель главы Тамбовской области Николай Федосеенков.

Экономическая трансформация региона

Текущая структура экономики Тамбовской области опирается на сельское хозяйство, первичную переработку продуктов, а также на химические и металлообрабатывающие предприятия с низким уровнем переделов. На долю аграрного сектора сегодня приходится около 30% валового регионального продукта. Новая стратегия предполагает качественный сдвиг в сторону производства наукоемкой продукции, что позволит повысить добавленную стоимость региональных активов.

Акцент будет сделан на развитии биотехнологий, напрямую связанных с переработкой сельскохозяйственного сырья. Также программа стимулирует появление новых химических производств, где продукция проходит глубокую обработку. Параллельно с этим власти планируют запуск масштабных проектов по цифровизации всех значимых экономических процессов в регионе.

"Региональное развитие невозможно без долгосрочного планирования, основанного на реальных производственных мощностях. Программы научно-технологического профиля позволяют не просто распределять ресурсы, а создавать условия для роста наукоемкого бизнеса внутри муниципалитетов. Такой подход критически важен для удержания квалифицированных специалистов и формирования устойчивой городской среды. Уверен, что акцент на биотехнологиях станет драйвером для укрепления всей областной инфраструктуры".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Масштабный аудит потенциала

При подготовке документа региональные власти впервые провели комплексный анализ собственного научно-технологического потенциала. По словам Николая Федосеенкова, раньше такая работа велась фрагментарно, и полная картина отсутствовала. Чиновники сталкивались с дефицитом информации о том, кто именно выступает заказчиком научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на территории области.

В ходе реализации программы была проведена честная инвентаризация научной базы. В результате была составлена карта, включающая свыше 100 объектов инфраструктуры, и отобраны 50 организаций, обладающих реальным инновационным потенциалом. Одновременно с анализом инфраструктуры эксперты детально изучили патентный ландшафт, чтобы определить наиболее перспективные направления для инвестиций.

Структурные блоки программы

Разработка мер поддержки разделена на четыре ключевых блока. Первый из них сфокусирован на кадровом обеспечении и создании непрерывной образовательной вертикали: от кружков для школьников до системы стимулов для молодых ученых. Такой системный подход призван остановить отток талантов в крупные научные центры за пределами области.

Второй блок направлен на создание инновационной экосистемы, обеспечивающей коммуникацию между университетами и бизнесом. Третий блок касается непосредственной поддержки проведения исследований через взаимодействие с Российским научным фондом и организацию специализированных лабораторий. Завершающая часть программы сфокусирована на внедрении новых технологий непосредственно в приоритетные отрасли промышленности.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

