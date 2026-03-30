Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 20:19

Духовный долг без спешки: жителям Тамбова хотят подарить свободный день в апреле

Жители Тамбовской области могут получить дополнительный выходной день 21 апреля 2026 года в связи с празднованием Радоницы. Инициатива исходит от главы Тамбовской митрополии Феодосия, который предложил сделать этот вторник нерабочим на территории региона. Губернатор Евгений Первышов публично поддержал идею, а спикер областной думы Евгений Матушкин подтвердил наличие запросов от местных жителей. Власти намерены провести консультации с муниципалитетами и представителями бизнеса перед внесением изменений в закон.

Инициатива властей и духовенства

Предложение объявить день поминовения усопших нерабочим поступило от митрополита Феодосия. Он подчеркнул важность соблюдения церковных традиций, отметив, что статус официального выходного позволит гражданам полноценно посетить места захоронений предков. Подобное решение уже практикуется в ряде других субъектов страны, использующих право на установление региональных праздничных дат.

Губернатор области Евгений Первышов оперативно отреагировал на обращение, пообещав вовлечь в процесс обсуждения руководителей предприятий и муниципальных управленцев. По его словам, решающим фактором станет мнение населения, которое регулярно выступает с подобными просьбами. Если консенсус будет достигнут, пакет необходимых документов подготовят в сжатые сроки.

"Инициативы, направленные на укрепление семейных ценностей и сохранение исторической памяти, всегда требуют детальной проработки с общественностью. Включение таких памятных дат в календарь региональных праздников помогает гармонизировать социальное пространство. Важно, чтобы такие решения находили отклик у руководителей производственных секторов, чьи графики работы могут быть затронуты. Муниципальные власти готовы включиться в процесс анализа целесообразности данных перемен".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Исторический контекст праздника

Радоница традиционно связывается с почитанием усопших и приходится на второй вторник после Пасхи. В 2026 году этот день выпадает на 21 апреля. Отсутствие фиксированной даты вызвано тем, что церковный календарь ориентирован на лунные циклы и день Пасхи, поэтому ежегодно дата смещается.

Митрополит Феодосий указал на проблему, возникающую из-за неверной трактовки церковного устава. Некоторые верующие склонны приходить на кладбища непосредственно в день Светлой Пасхи, что противоречит установленным канонам РПЦ. Установление же отдельного выходного дня, согласно позиции митрополии, поможет упорядочить эту практику.

Процедура принятия решения

Евгений Матушкин подтвердил, что вопрос не является новым и обращения по поводу выходного дня поступают в законодательное собрание постоянно. Местные власти намерены действовать в правовом поле, учитывая интересы бизнеса, чтобы внеплановый выходной не привел к сбоям в работе критической инфраструктуры. Законодатели готовы оперативно скорректировать региональные нормативные акты, как только будет получено подтверждение общественной поддержки.

Финальный вердикт зависит от согласованных действий правительства области и депутатского корпуса. Если законодательная инициатива пройдёт через все необходимые стадии согласования, изменения вступят в силу ещё до наступления 21 апреля текущего года. Процесс находится на контроле профильных ведомств, работающих над оценкой последствий для социально-экономической сферы региона.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

На смену цифре приходят деньги: торговля в центре Москвы вынуждена подстраиваться под сбои 28.03.2026 в 20:35

Постоянные сбои в работе сети заставили жителей столицы радикально пересмотреть свои повседневные привычки и отношение к доступности цифровых сервисов.

Читать полностью » На волне перемен: депутаты Тамбовской области обновляют подход к поддержке многодетных семей 27.03.2026 в 17:16

Тамбовская область запускает важные инициативы для поддержки бизнеса и многодетных семей, меняя правила на рынке.

Читать полностью » Лицензия на правду: в Липецкой области введен жесткий отбор для тех, кто водит экскурсии 27.03.2026 в 17:08

С началом весны правила игры для местных организаторов прогулок стали принципиально иными, вынуждая каждого профессионала пройти через суровый экзамен.

Читать полностью » Эффект заброшенного молла: инвесторы боятся вкладывать миллиарды в стареющие здания столицы 27.03.2026 в 15:24

Столичные торговые площадки массово теряют привлекательность, вызывая серьезную озабоченность у специалистов по развитию городской инфраструктуры.

Читать полностью » Конец бумажной волокиты: Москва открывает доступ к своим технологическим платформам для всей России 27.03.2026 в 15:22

Столица масштабирует передовые управленческие и технические решения на другие субъекты, предлагая готовые инструменты для модернизации местных клиник.

Читать полностью » Воркаут против вредных привычек: Ярославль бросил вызов молодежной апатии 27.03.2026 в 15:18

В городском ДК прошел необычный интенсив, где вместо скучных нравоучений подросткам предложили взглянуть на спорт под совершенно другим углом.

Читать полностью » Сердце Ярославля меняет ритм: власти поставили жирную точку в спорах о застройке центра 27.03.2026 в 15:13

Городская мэрия обнародовала документ, который меняет статус ключевых участков в центре, затрагивая интересы автомобилистов и жильцов старых домов.

Читать полностью » Миллиарды на знания: финансовый рейтинг государственных вузов Ивановской области показал лидеров 27.03.2026 в 15:11

Опубликованы свежие финансовые данные по всем государственным учебным заведениям региона, раскрывающие структуру расходов и объемы выплат работникам.

Читать полностью »

Новости
СЗФО
Торговля без границ: экономический союз Беларуси и Ленинградской области бьёт рекорды
СЗФО
Снижение абортов и рост рождаемости: Вологодская область показывает успешный пример для других регионов
ПФО
Кошелёк станет чуть тяжелее: тысячи жителей Башкирии увидят в квитанциях обновлённые суммы выплат
Спорт и фитнес
Спортзал не исцелит спину: ошибки тренировок, которые превращают атлетов в постоянных пациентов
СЗФО
Границы на замке, а товары едут: петербургский бизнес ищет лазейки на новые мировые рынки
СЗФО
Марокканская интрига в Питере: огромный груз сочных апельсинов внезапно загнали в тупик
ЮФО
Здоровье без долгих очередей: как одна суббота в Астрахани поможет узнать тайны собственного тела
Недвижимость
Мусор для свалки — клад для дома: как остатки ламината превращаются в полезные и стильные вещи
