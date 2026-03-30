Духовный долг без спешки: жителям Тамбова хотят подарить свободный день в апреле

Жители Тамбовской области могут получить дополнительный выходной день 21 апреля 2026 года в связи с празднованием Радоницы. Инициатива исходит от главы Тамбовской митрополии Феодосия, который предложил сделать этот вторник нерабочим на территории региона. Губернатор Евгений Первышов публично поддержал идею, а спикер областной думы Евгений Матушкин подтвердил наличие запросов от местных жителей. Власти намерены провести консультации с муниципалитетами и представителями бизнеса перед внесением изменений в закон.

Инициатива властей и духовенства

Предложение объявить день поминовения усопших нерабочим поступило от митрополита Феодосия. Он подчеркнул важность соблюдения церковных традиций, отметив, что статус официального выходного позволит гражданам полноценно посетить места захоронений предков. Подобное решение уже практикуется в ряде других субъектов страны, использующих право на установление региональных праздничных дат.

Губернатор области Евгений Первышов оперативно отреагировал на обращение, пообещав вовлечь в процесс обсуждения руководителей предприятий и муниципальных управленцев. По его словам, решающим фактором станет мнение населения, которое регулярно выступает с подобными просьбами. Если консенсус будет достигнут, пакет необходимых документов подготовят в сжатые сроки.

"Инициативы, направленные на укрепление семейных ценностей и сохранение исторической памяти, всегда требуют детальной проработки с общественностью. Включение таких памятных дат в календарь региональных праздников помогает гармонизировать социальное пространство. Важно, чтобы такие решения находили отклик у руководителей производственных секторов, чьи графики работы могут быть затронуты. Муниципальные власти готовы включиться в процесс анализа целесообразности данных перемен". Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Исторический контекст праздника

Радоница традиционно связывается с почитанием усопших и приходится на второй вторник после Пасхи. В 2026 году этот день выпадает на 21 апреля. Отсутствие фиксированной даты вызвано тем, что церковный календарь ориентирован на лунные циклы и день Пасхи, поэтому ежегодно дата смещается.

Митрополит Феодосий указал на проблему, возникающую из-за неверной трактовки церковного устава. Некоторые верующие склонны приходить на кладбища непосредственно в день Светлой Пасхи, что противоречит установленным канонам РПЦ. Установление же отдельного выходного дня, согласно позиции митрополии, поможет упорядочить эту практику.

Процедура принятия решения

Евгений Матушкин подтвердил, что вопрос не является новым и обращения по поводу выходного дня поступают в законодательное собрание постоянно. Местные власти намерены действовать в правовом поле, учитывая интересы бизнеса, чтобы внеплановый выходной не привел к сбоям в работе критической инфраструктуры. Законодатели готовы оперативно скорректировать региональные нормативные акты, как только будет получено подтверждение общественной поддержки.

Финальный вердикт зависит от согласованных действий правительства области и депутатского корпуса. Если законодательная инициатива пройдёт через все необходимые стадии согласования, изменения вступят в силу ещё до наступления 21 апреля текущего года. Процесс находится на контроле профильных ведомств, работающих над оценкой последствий для социально-экономической сферы региона.