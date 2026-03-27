Семья в машине
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 17:16

На волне перемен: депутаты Тамбовской области обновляют подход к поддержке многодетных семей

Депутаты Тамбовской областной думы 27 марта 2026 года утвердили пакет инициатив, направленных на стимулирование региональной экономики и укрепление социальной политики. Меры включают в себя введение дифференцированных налоговых ставок для ключевых отраслей промышленности и IT-сектора, а также изменения в порядке назначения выплат для многодетных семей. Глава региона Евгений Первышов уточнил, что корректировки коснутся как субъектов малого и среднего предпринимательства, так и производителей высокотехнологичных товаров. Обновленное законодательство призвано укрепить финансовую устойчивость бизнеса и предотвратить потерю государственных пособий при незначительном росте доходов граждан.

Налоговые льготы для бизнеса

В рамках развития экономики области власти пересмотрели условия налогообложения для компаний, работающих в сфере сельского хозяйства и обрабатывающего производства. По словам Евгения Первышова, дифференцированные ставки разработаны для повышения экономической стабильности действующих предприятий. Подобные решения вписываются в широкий спектр задач, направленных на усиление роли малого и среднего предпринимательства в жизни региона.

Для предпринимателей, развивающих проекты в социально значимых отраслях, создаются новые условия для оптимизации расходов. Реализация данных предложений стала возможной благодаря консолидированной позиции депутатского корпуса, поддержавшего инициативы исполнительной власти. Основной акцент делается на создании предсказуемой и комфортной среды для тех, кто готов инвестировать в локальные производства.

"Дифференцированный подход к налогообложению в современных экономических реалиях является наиболее эффективным инструментом поддержки промышленности. Когда регион снижает административную и финансовую нагрузку на сельхозпроизводителей и высокотехнологичный сектор, это дает прямой импульс для обновления мощностей. Важно, что поддержка носит не разовый характер, а системно встроена в долгосрочные планы развития территорий. Такие шаги позволяют не только сохранить текущий бизнес, но и создать серьезный задел для привлечения новых инвестиций в субъекты федерации"

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Приоритеты технологического суверенитета

Власти Тамбовской области закрепили перечень направлений, которые признаны критически важными в контексте достижения технологического суверенитета страны. К ним относятся станкостроение, авиационная и медицинская промышленность, производство фармацевтики, электроники и судостроение. Предприятия, участвующие в этих сегментах, могут претендовать на снижение налога на прибыль с 17% до 5%.

Дополнительно для таких компаний вводится возможность применения инвестиционного налогового вычета. Данная мера направлена на стимулирование технического перевооружения и запуск новых производственных линий. Ставка на импортозамещение остается одной из приоритетных задач, определенных поручениями президента России.

Новый подход к поддержке многодетных семей

Депутатский корпус региона одобрил законопроект, который меняет критерии предоставления ежемесячных выплат для многодетных родителей. Теперь право на помощь сохраняется даже в том случае, если средний достаток семьи незначительно — до 10% — превысил официальный порог прожиточного минимума. Это решение поможет избежать ситуации, когда рост заработка приводит к потере государственной поддержки.

Размер ежемесячной выплаты зафиксирован на уровне 50% от величины прожиточного минимума, установленного для региона. Мера распространяется на семьи с детьми младше 17 лет. Власти подчеркивают, что данные корректировки направлены на совершенствование системы адресной помощи и укрепление демографического климата в области.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

