Тамбов, памятник Агапкину и Шатрову
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 17:34

Усадьбы выходят из тени руин: масштабная программа перезагрузки наследия стартует в Тамбове

В Тамбовской области власти анонсировали запуск региональной программы, направленной на комплексное восстановление исторических усадеб и памятников архитектуры. Инициатива приурочена к празднованию 250-летия Тамбовского наместничества, которое область отметит в 2029 году. Губернатор Евгений Первышов поручил профильным ведомствам ужесточить контроль за состоянием объектов, находящихся в частной собственности. Ожидается, что реставрация зданий не только сохранит культурный слой, но и поможет включить архитектурное наследие в экономические цепочки региона.

Стратегия сохранения исторической среды

Региональные власти подвели промежуточные итоги работы департамента по государственной охране объектов культурного наследия за прошлый год. Анализ ситуации показал, что текущих мер по консервации недостаточно для предотвращения деградации старинных построек. Интенсивная реконструкция признана единственным способом спасения памятников, находящихся в аварийном состоянии.

Взаимодействие с профильными структурами, включая региональный Фонд капитального ремонта, будет усилено. Особое внимание уделили необходимости тотального контроля за ходом работ на каждом объекте, чтобы избежать ошибок при реставрации. Цель заключается не только в косметическом обновлении фасадов, но и в создании условий для долгосрочной эксплуатации зданий.

Масштабная программа, планируемая к 2029 году, должна стать инструментом интеграции памятников архитектуры в современную жизнь городов и районов. Подобный подход ориентирован на развитие туристического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности Тамбовщины. Президент Владимир Путин неоднократно ставил задачу обеспечить бережное отношение к исторической архитектуре, делая ее функциональной частью пространства.

Ответственность собственников и муниципальный контроль

Особую тревогу у руководства области вызывает состояние исторических зданий, перешедших в частные руки. Многие объекты, владельцы которых игнорируют обязанности по их содержанию, постепенно разрушаются. Глава региона подчеркнул, что работа с такими собственниками станет одним из приоритетных направлений деятельности администраций всех уровней.

Главам муниципалитетов поручено взять вопросы обеспечения сохранности объектов под личный контроль. На местах планируется проводить регулярный мониторинг состояния муниципальной собственности и побуждать частных владельцев к соблюдению охранных обязательств. В случае неисполнения предписаний будут применяться инструменты административного воздействия.

"Для успешного сохранения исторического наследия крайне важен баланс между интересами частного капитала и государственным надзором. Когда собственник видит перспективу использования здания, он охотнее вкладывается в ремонт и долгосрочное содержание объекта. Муниципалитеты обязаны выступать не просто контролерами, а полноценными партнерами в реализации проектов по восстановлению городской среды. Только системная работа на каждом уровне позволяет предотвратить окончательную утрату уникальных памятников архитектуры"

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Перспективы восстановления усадеб

Усадебные комплексы Тамбовской области на текущий момент представляют собой самый сложный и финансово емкий пласт работы. Реконструкция таких объектов требует не только колоссальных вложений, но и глубокой проработки проектных решений. Простая консервация подобных зданий не дает искомого результата и не останавливает естественные процессы разрушения конструкций.

Разработка областной целевой программы направлена на поиск механизмов вовлечения усадеб в экономику. Планируется, что после восстановления здания смогут использоваться для культурных, образовательных или социальных нужд. Такая концепция позволит привлечь дополнительные ресурсы, помимо бюджетных, для поддержания объектов в надлежащем виде.

Подготовительный этап к 250-летию Тамбовского наместничества затронет значительный перечень памятников. Ожидается, что реализация программы даст импульс для формирования уникальных точек притяжения на карте Тамбовщины. Внимание к деталям и соблюдение технологий при реставрации станут ключевыми факторами успеха этой долгосрочной стратегии.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Елена Гаврилова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

