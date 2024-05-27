Решение исключить "Талибан"* из списка террористических организаций давно "перезрело", так как талибы не являются террористами, рассказал NewsInfo.Ru эксперт по военно-политическим вопросам, доктор политических наук Михаил Александров.

Ранее МИД и Минюст РФ доложили Владимиру Путину, что с движения "Талибан"* можно снять статус террористического.

"Талибан*- никакая не террористическая организация. Это национальное освобождение Афганистана. Они боролись с различными террористическими организациями, в частности, они борются сейчас с ИГИЛ**, которую США создали в Афганистане для дестабилизации всего региона", — заявил эксперт.

Политолог назвал талибов потенциальными партнерами РФ в борьбе с терроризмом и США. Александров пояснил, что Россия в своё время пошла на поводу у "американской пропаганды", приняв резолюцию, объявляющую в ООН талибов террористами.

"Это было ошибочное решение, как и санкции против Северной Кореи, которые МИД водил, а сейчас не знает, как из этой ситуации выпутаться, хотя надо было просто взять и выйти из северокорейских санкций, как Трамп вышел из договора с Ираном по ядерной программе", — подчеркнул он.

Политолог напомнил, что Россия даже помогала США в военной операции против Афганистана, когда те пытались закрепиться в республике.

"А "Талибан" — это борцы за национальное освобождение, пуштунские племена в основном националистического такого плана. Никогда они не вели войну за пределами Афганистана. Если считать борьбу за национальное освобождение терроризмом на своей территории, тогда всех можно обвинить: и абхазов, и осетин, и приднестровцев. Кого угодно можно обвинить в терроризме", — отметил он.

Александров добавил, что "Талибан"* разгромил так называемых моджахедов, с которымии в Афганистане боролись советские войска.

"Это сложная история. Там племенные различия, этнические различия. У "Талибана" в основном пуштунское население представлено. Так что они разгромили этих этнических таджиков и узбеков и установили свою власть. Но к терроризму это никого отношения не имело, так же, как к антироссийской деятельности", — подчеркнул эксперт.

*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

**Организация признана террористической и запрещена в России.

Фото: Flickr/Министерство обороны США.