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IARC при ВОЗ классифицировало тальк как вероятно канцерогенное для человека вещество
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IARC при ВОЗ классифицировало тальк как вероятно канцерогенное для человека вещество

Международное агентство по изучению рака (IARC) при ВОЗ классифицировало тальк как вероятно канцерогенное для человека (группа 2А), основываясь на данных о случаях рака у людей (в особенности рак яичников), исследованиях на животных и характеристиках канцерогенов в клеточных и лабораторных исследованиях.

Подчёркивается увеличение случаев рака яичников среди женщин, использовавших тальковую присыпку, и в отраслях с воздействием талька. В прошлом, в 2006 году, присыпки на основе талька классифицировались как возможно канцерогенные (группа 2B), а вдыхание частиц талька, не содержащего асбест, не считалось канцерогенным, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Pelex (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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