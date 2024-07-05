Международное агентство по изучению рака (IARC) при ВОЗ классифицировало тальк как вероятно канцерогенное для человека (группа 2А), основываясь на данных о случаях рака у людей (в особенности рак яичников), исследованиях на животных и характеристиках канцерогенов в клеточных и лабораторных исследованиях.

Подчёркивается увеличение случаев рака яичников среди женщин, использовавших тальковую присыпку, и в отраслях с воздействием талька. В прошлом, в 2006 году, присыпки на основе талька классифицировались как возможно канцерогенные (группа 2B), а вдыхание частиц талька, не содержащего асбест, не считалось канцерогенным, сообщает ТАСС.

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