Теплица зимой
Теплица зимой
Елена Малинина Опубликована сегодня в 16:09

Талая вода в теплице вымывает соли — заметил разницу сразу: теперь делаю так каждый сезон

Снег в теплице помогает мягко увлажнить почву к весне — садовод Валерий Медведев

Зимой у дачников снова вспыхивает спор: стоит ли специально заносить снег в теплицу или лучше оставить её пустой до весны. Одни уверены, что талая вода оживит землю и упростит старт сезона, другие боятся сырости, грибков и "болота" на грядках. На практике универсального ответа нет — всё решает участок, дренаж и то, что вы внесли в почву осенью. Об этом рассказал садовод Валерий Медведев.

Почему идея со снегом кажется такой удачной

Главный аргумент в пользу снега прост: к весне в теплице часто оказывается слишком сухо. Осенью многие закрывают двери и форточки, чтобы не дуло и не заносило мусор, но вместе с этим прекращается естественное увлажнение. Земля постепенно теряет влагу, и к моменту посадок её приходится "реанимировать" резкими поливами.

Снег решает эту задачу мягче. Он тает постепенно и не создаёт резких перепадов влажности. А ещё талая вода считается более "чистой" — в ней нет солей, которые присутствуют в водопроводной или скважинной воде. Для теплиц это важно: при постоянном поливе соли накапливаются в грунте, ухудшая его структуру и мешая растениям усваивать питание.

Как талая вода помогает тепличной почве

Если использовать снег разумно, его эффект действительно заметен. Во-первых, талая вода способна вымывать излишки солей, которые накапливаются в закрытой теплице за сезон. Вторая важная польза — запуск работы почвенной микрофлоры. Осенью в грядки часто добавляют перегной, компост, торф, золу или минеральные смеси, но без достаточной влаги эти компоненты "лежат" почти без движения.

Когда почва промачивается медленно и равномерно, микроорганизмы начинают активнее перерабатывать органику, а питательные вещества становятся доступнее растениям к моменту высадки. Третье преимущество — снижение риска "шокового полива". Когда сухую землю весной резко заливают водой, она уплотняется, хуже пропускает воздух и быстрее образует корку, что усложняет развитие корней.

Какие риски скрывает снег в теплице

При всех плюсах снег подходит не каждой теплице. Основная опасность — переувлажнение. Если конструкция стоит в низине или участок плохо отводит воду, весной там и без снега может скапливаться влага. Дополнительный объём талой воды способен превратить грядки в тяжёлую сырость, а это ведёт к закисанию, уплотнению грунта и нехватке кислорода для корней.

Есть и биологическая сторона. Влажная среда ускоряет пробуждение грибков и патогенов, особенно если теплицу весной проветривают нерегулярно. В итоге в тепле и сырости быстрее развиваются болезни — сначала у рассады, а затем и у взрослых растений. Поэтому заносить снег "по привычке" без учёта условий — не лучшая идея.

Томаты и другие "прожорливые" культуры: почему нужно быть осторожнее

Валерий Медведев советует особенно внимательно подходить к снегу тем, кто выращивает в теплице томаты. Эта культура чувствительна к избытку питания, особенно если осенью в почву внесли много удобрений. Талая вода ускоряет растворение и активизацию элементов, и томаты могут слишком быстро получить "жирную" дозу доступного питания.

В результате кусты начинают активно наращивать зелень, а цветение и завязь уходят на второй план. Огородники называют это "жированием". Чтобы избежать такой ситуации, логично либо сокращать осенние внесения, либо переносить основную подкормку на период, когда растения уже вошли в активный рост и действительно нуждаются в усиленном питании.

Когда снег в теплице действительно нужен

По словам эксперта, правильное решение всегда зависит от конкретной точки на участке. Он приводит простой пример: теплица на возвышенности с высокими грядками быстро теряет влагу. Если туда осенью внесены компост, торф и зола, без воды они будут перерабатываться слишком медленно, а весной почва окажется беднее, чем могла бы быть. В таком случае снег зимой становится очевидным плюсом.

Но если теплица находится ниже, где каждую весну собирается вода, ситуация обратная. Там дополнительный снег усилит сырость и только ухудшит условия. Поэтому перед тем как закидывать сугробы внутрь, стоит оценить: как ведёт себя участок весной, насколько хорошо уходит вода и что именно вы добавили в грунт осенью.

В итоге снег в теплице — не обязательная "традиция", а инструмент. Он помогает там, где почва пересыхает, но создаёт проблемы там, где весной и так избыток воды.

