Даже здоровому человеку стоит отказаться от сахаросодержащих напитков, пакетированных соков и газировки. А чая можно пить не более двух чашек в день. Таким мнением поделилась заведующая отделением медицинской профилактики, врач-терапевт, диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова.

По ее словам, злоупотреблять не нужно и кофе. Его можно пить не более кружки в день, если у вас нет противопоказаний.

"Вечером стоит отказаться от кофеиносодержащих напитков, так как они могут вызывать бессонницу", — цитирует Волкову РИА Новости.

Диетолог рекомендует не добавлять в чай и кофе сахар.

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