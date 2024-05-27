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Доктор Волкова рассказала, что в день можно пить не более двух чашек чая
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 12:53

Доктор Волкова рассказала, что в день можно пить не более двух чашек чая

Даже здоровому человеку стоит отказаться от сахаросодержащих напитков, пакетированных соков и газировки. А чая можно пить не более двух чашек в день. Таким мнением поделилась заведующая отделением медицинской профилактики, врач-терапевт, диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова.

По ее словам, злоупотреблять не нужно и кофе. Его можно пить не более кружки в день, если у вас нет противопоказаний.

"Вечером стоит отказаться от кофеиносодержащих напитков, так как они могут вызывать бессонницу", — цитирует Волкову РИА Новости.

Диетолог рекомендует не добавлять в чай и кофе сахар.

Фото: flickr.com/wallla3a (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).

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