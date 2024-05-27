Даже здоровому человеку стоит отказаться от сахаросодержащих напитков, пакетированных соков и газировки. А чая можно пить не более двух чашек в день. Таким мнением поделилась заведующая отделением медицинской профилактики, врач-терапевт, диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова.
По ее словам, злоупотреблять не нужно и кофе. Его можно пить не более кружки в день, если у вас нет противопоказаний.
"Вечером стоит отказаться от кофеиносодержащих напитков, так как они могут вызывать бессонницу", — цитирует Волкову РИА Новости.
Диетолог рекомендует не добавлять в чай и кофе сахар.
Фото: flickr.com/wallla3a (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
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