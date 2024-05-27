Президенту России Владимиру Путину сообщили, что движение "Талибан"* (запрещено в России) уже можно исключить из списка запрещённых.
Эта позиция была доложена до главы государства представителями МИД и Минюст РФ при согласовании с другими ведомствами.
"Без этого о признании говорить будет преждевременно. Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России", — цитирует ТАСС директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова.
Дипломат уточнил, что признание правительства талибов со стороны нашей страны ближе, чем в момент их прихода к власти в Афганистане в 2021 году.
*движение запрещено на территории РФ.
Фото: kremlin. ru/Пресс-служба Президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license).
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