Президенту России Владимиру Путину сообщили, что движение "Талибан"* (запрещено в России) уже можно исключить из списка запрещённых.

Эта позиция была доложена до главы государства представителями МИД и Минюст РФ при согласовании с другими ведомствами.

"Без этого о признании говорить будет преждевременно. Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России", — цитирует ТАСС директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова.

Дипломат уточнил, что признание правительства талибов со стороны нашей страны ближе, чем в момент их прихода к власти в Афганистане в 2021 году.

*движение запрещено на территории РФ.

Фото: kremlin. ru/Пресс-служба Президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license).