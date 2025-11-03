Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
восточная женщина
восточная женщина
© freepik.com is licensed under Free More Info
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 19:17

Елка только дома, грустные песни — вне закона: чем живёт Таджикистан в декабре

Блогер Елена Лисейкина: в Таджикистане действуют ограничения на имена и музыкальные жанры

Российская путешественница Елена Лисейкина рассказала о своём визите в Таджикистан и поделилась наблюдениями о местных традициях, которые могут удивить туристов. В своём блоге "Путешествия с фотокамерой" на платформе "Дзен" она описала особенности жизни страны, включая запреты и обычаи, нехарактерные для большинства постсоветских государств.

"Дома никто не мешает нарядить елку и обменяться подарками, но улицы городов выглядят в декабре непривычно спокойными — без гирлянд и иллюминации", — объяснила путешественница.

Новогодние праздники без мишуры

Одним из главных культурных различий, по словам Лисейкиной, стало отсутствие новогодних праздников в привычном формате.
В Таджикистане не устанавливают ёлки на площадях и не проводят школьные утренники, посвящённые Новому году. Государственные телеканалы также не показывают праздничных концертов, фейерверков и "огоньков".

При этом внутри семей некоторые жители страны всё же отмечают праздник в кругу близких, украшая дом и обмениваясь подарками. Но атмосфера в целом остаётся спокойной и сдержанной.

Такое отношение к Новому году связано с тем, что в последние годы власти страны ориентируются на сохранение национальных и религиозных традиций, делая акцент на праздновании Навруза - весеннего Нового года по персидскому календарю.

Запреты в сфере культуры и развлечений

Ещё один интересный факт, на который обратила внимание путешественница, — ограничения на музыкальный и телевизионный контент.
С 2017 года в стране официально ограничены трансляции рэпа, хип-хопа и грустных песен на радио и телевидении. Такое решение, по словам местных жителей, было принято для "повышения культурного уровня" и защиты традиционных ценностей.

Вместо этого по ТВ и радио чаще звучат народные мелодии, песни о Родине и тематические передачи о семье и культуре.

Именные правила: как нельзя назвать ребёнка

Особое внимание Лисейкина уделила и запретам на имена. В Таджикистане действует официальный перечень допустимых имён, который утверждается государственными органами. Родители обязаны выбирать имя ребёнка из этого списка, а использование "чуждых" имён — например, с иностранным звучанием — не допускается.

Такая мера направлена на сохранение национальной идентичности и языка. В списке преобладают традиционные таджикские, персидские и мусульманские имена, а западные или вымышленные варианты официально не регистрируются.

Как воспринимают эти правила туристы

Для российских путешественников подобные ограничения могут показаться необычными, однако, по словам Лисейкиной, местные жители относятся к ним спокойно. Многие объясняют такие меры желанием укрепить культурные корни и передать национальные традиции молодому поколению.

"Таджики живут спокойно, доброжелательно и не видят в этих правилах ничего странного. Здесь важно уважать обычаи, даже если они кажутся нам непривычными", — поделилась своими впечатлениями Елена.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ожидать в Таджикистане привычной новогодней атмосферы.
    Последствие: разочарование и непонимание местных обычаев.
    Альтернатива: планировать поездку на весенний Навруз — главный праздник страны.

  • Ошибка: публично критиковать культурные ограничения.
    Последствие: недопонимание с местными жителями.
    Альтернатива: проявлять уважение и интерес к традициям.

  • Ошибка: использовать западные формы имён при оформлении документов.
    Последствие: отказ в регистрации.
    Альтернатива: выбирать имя из официального перечня национальных имён.

Плюсы и минусы строгих традиций

Плюсы Минусы
Сохранение культурного наследия Ограничение личных свобод
Поддержка национальных традиций Меньше пространства для самовыражения
Единый культурный код нации Сложности для мигрантов и смешанных семей
Спокойная атмосфера в обществе Меньше творческой свободы в СМИ

Интересные факты о Таджикистане

  1. Навруз, главный праздник страны, включён в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

  2. В Душанбе нет рождественских базаров и украшенных улиц, но весной весь город утопает в цветах и гирляндах.

  3. В некоторых школах Таджикистана по-прежнему проводятся традиционные поэтические конкурсы и уроки о культуре предков.

А что если вы захотите поехать в Таджикистан зимой?

По словам путешественницы, это вполне комфортное время для поездки: погода мягкая, туристов меньше, а природа горных районов особенно красива. Однако стоит заранее учитывать, что атмосфера будет непривычно тихой, без привычных праздничных мероприятий.

Главное правило — уважение к местным обычаям. Если соблюдать нормы поведения и не пытаться навязать свои представления о праздниках, можно получить тёплое и искреннее гостеприимство.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

The World's 50 Best Hotels: Belmond Copacabana Palace и Rosewood Sao Paulo среди лучших сегодня в 1:25
Впечатляющая реконструкция: отель Belmond Copacabana Palace возвращается в топ

Узнайте, какие отели смогли войти в топ-50 лучших гостиниц мира и как Бразилия зарекомендовала себя на международной арене.

Читать полностью » Emirates: бразильские пилоты могут подать заявку на работу в Дубае сегодня в 0:26
Emirates раскрыла подробности о наборе пилотов: чего ожидать кандидатам

Узнайте, какие требования предъявляются к пилотам Emirates и какие льготы они могут получить. Возможность работать в крупнейшей авиакомпании мира с релокацией в Дубай.

Читать полностью » С 3 ноября электрокары и гибриды не смогут проезжать по Крымскому мосту вчера в 23:26
Проезд запрещен — отдых под угрозой срыва: этим автомобилям запретили ездить по Крымскому мосту

С 3 ноября на Крымском мосту вступает в силу запрет для электрокаров и гибридных автомобилей. Узнайте, что это означает для владельцев и как обойти ограничение.

Читать полностью » Российские туристы жалуются на длительные очереди на паспортном контроле в Китае вчера в 22:26
Километровые пробки на таможне: как пройти паспортный контроль в Китае без задержек

Россияне сообщили о проблемах с паспортным контролем в Китае, где очереди и дополнительные проверки задерживают въезд. Узнайте, как минимизировать неудобства.

Читать полностью » Лучшее время для поездки в Китай: осень и ранняя весна по мнению эксперта вчера в 21:16
Китай по сезонам: как выбрать лучший период для путешествия в Поднебесную

Когда лучше поехать в Китай? Эксперт делится рекомендациями по выбору сезона для поездки, чтобы насладиться природой и культурой страны.

Читать полностью » Тбилиси глазами российского туриста: прекрасные пейзажи и проблемы с качеством продуктов вчера в 20:28
Вкусная Грузия с ароматом гнилых помидоров: нижегородец рассказал о минусах путешествия в Тбилиси

Россиянин из Нижнего Новгорода делится своими впечатлениями от Тбилиси, описывая город как место с красивой природой и вкусной едой, но с недостатками в инфраструктуре.

Читать полностью » Как выглядит Северная Корея глазами россиянки: закрытое общество и уникальная архитектура вчера в 19:17
Полетела в прошлое, а уезжать не захотелось: что удивило россиянку в Северной Корее

Россиянка из Благовещенска поделилась впечатлениями от поездки в Северную Корею: страну, где «приземлились в прошлом».

Читать полностью » Часть заброшенного курорта Вароша на Кипре открыта для посещения с 2020 года вчера в 18:52
Город, где время остановилось: Вароша по-прежнему живёт в 1974 году

Узнайте, как однажды роскошная Фамагуста стала заброшенной Варошей, и какие тайны скрываются за её ржавыми ограждениями.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Веник из крапивы сохраняет витамины при запаривании водой до семидесяти градусов — Галина Лазарева
УрФО
Психиатр из Челябинской области рассказала, почему зависимость от маркетплейсов опасна для здоровья
Дом
Дизайнеры интерьеров советуют использовать настенные системы хранения для экономии места и визуальной лёгкости
Наука
В провинции Больцано найдены остатки римской кузницы I-III веков нашей эры
Еда
Сергей Рахманин: секрет идеального плова — качество риса и момент упревания
Садоводство
Пуансеттию рекомендуется покупать в середине или конце ноября
Питомцы
Постепенная тренировка разлуки снижает тревожность собаки
Спорт и фитнес
Эшли Гэлвин назвала планку базовым упражнением для укрепления корпуса и плеч
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet