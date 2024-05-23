Тайвань не стремится к противостоянию, однако и не намерен избегать его, объявило ведомство обороны острова.
Ранее министерство обороны КНР сообщило, что Восточная область боевого командования НОАК начала совместные военные учения вокруг Тайваня с участием сухопутных, военно-морских, военно-воздушных и ракетных сил для проверки готовности войск к боевым действиям.
Вооруженные силы Китайской Республики готовы защищать Тайвань.
"Мы не ищем столкновений, но и не будем уклоняться от них", — отмечается в заявлении оборонного ведомства острова в соцсетях.
В ведомстве также подчеркнули, что "военные учения Коммунистической партии Китая, которые отражают ее стремление к господству, подрывают региональный мир и стабильность".
"Мы обладаем ресурсами и уверенностью в способности обеспечить нашу безопасность и защитить наш суверенитет. В то же время мы призываем мировое сообщество осудить необоснованные действия КНР", — говорится в другом заявлении ведомства на платформе X.
Учения НОАК проводятся через три дня после вступления в должность нового главы администрации Тайваня Лай Циндэ, который, по прогнозам, продолжит политику своей предшественницы Цай Инвэнь на пути к независимости острова.
Пекин неоднократно заявлял, что независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью в Тайваньском проливе, а также что остров "является неотъемлемой частью территории Китая, а его вопросы — внутренними делами Китая".
В своем инаугурационном выступлении Лай Циндэ особо отметил, что "перед различными угрозами со стороны материкового Китая" Тайвань должен проявить решимость в защите и укреплении обороноспособности. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией были прерваны в 1949 году после поражения сил Гоминьдана в гражданской войне с Компартией Китая и переселения их на Тайвань.
Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны начали взаимодействовать через неправительственные организации, такие как пекинская Ассоциация развития отношений с Тайванем и тайбейский Фонд обмена через пролив.
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