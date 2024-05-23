Армия Китая (НОАК) проводит комплексные учения вблизи острова Тайвань. Цель учений — продемонстрировать решимость и готовность НОАК защищать территориальную целостность Китая.
В учениях будут задействованы как военно-морские, так и сухопутные силы, а также ракетные войска. Маневры пройдут в пяти зонах: вокруг Тайваня, а также островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцююй и Дунъинь.
Как заявил представитель Восточной зоны боевого командования НОАК полковник ВМС Ли Си, учения должны стать "серьёзным предупреждением" для сепаратистских сил, которые стремятся отделить остров от материковой части страны.
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