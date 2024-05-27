Чтобы "противостоять актам запугивания", Америка планирует поставлять на Тайвань не старое, как на Украину, а новейшее оружие. Об этом заявил Майкл Маккол, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, на встрече с главой администрации Тайваня Лай Циндэ в Тайбэе.

Американский политик даёт понять, что США намерены превратить Тайвань во "вторую Украину". Речь идёт даже о возможности морской войны и использовании самых современных военных технологий, которые будут поставляться острову.

"В отличие от Украины, мне задают много вопросов по этому поводу. Это не должна быть сухопутная война. Это преимущественно сражение на море. Тайвань, в отличие от Украины, будет получать новые системы вооружений, а не старые, и особенно не старое российское оружие. Это будет новый запас, который будет поставлен Тайваню. И это, между прочим, будут наши новейшие технологии", — цитирует конгрессмена ТАСС.

Напомним, что на прошлой неделе Китай провёл массированные учения вблизи Тайваня, продемонстрировав свою военную мощь.

Фото: navy.mil/U.S. Marine Corps photo by Lance Corporal J.J. Harper