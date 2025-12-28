Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Геном
Геном
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 0:01

Тайный родственник человека больше не безликий: найден череп, раскрывший его облик

Учёные впервые связали целый череп с денисовцами по белкам и ДНК — Earth

Тайна денисовцев долгие годы существовала лишь в виде цепочек ДНК и теоретических реконструкций. Эти древние люди оставались почти безликими, несмотря на их важную роль в истории человечества. Теперь у науки появилось первое убедительное представление об их внешности. Об этом сообщает Earth.

Череп из Харбина и прорыв в изучении денисовцев

На протяжении более чем 15 лет денисовцы считались "невидимыми" для палеоантропологии. Ученые знали об их существовании благодаря генетическим данным, но не могли связать их с конкретными анатомическими находками. Переломным моментом стало исследование массивного черепа, найденного в районе китайского Харбина и получившего неофициальное название "Человек-дракон". Возраст находки оценивается примерно в 146 тысяч лет.

Череп отличается мощными надбровными дугами, широкой лицевой частью и крупной мозговой коробкой. По своим чертам он занимает промежуточное положение между неандертальцами и ранними представителями Homo sapiens. Именно эта комбинация долгое время мешала однозначной классификации находки и вызывала споры о ее происхождении.

Белки вместо ДНК: нестандартный научный подход

Руководителем исследования выступила эволюционный генетик Цяомэй Фу из Пекинского института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии. Ее команда решила применить комплексный метод, объединив анализ древних белков и сохранившихся фрагментов ДНК.

"Это первый раз, когда мы смогли напрямую связать целый череп с денисовцами", — говорит эволюционный генетик Цяомэй Фу.

ДНК со временем разрушается под воздействием температуры и влажности, поэтому во многих древних находках она не сохраняется. Белки же более устойчивы и могут хранить информацию о родстве значительно дольше. В харбинском черепе ученым удалось идентифицировать 95 древних белков, три из которых оказались уникальными для денисовцев. Этот результат позволил отвергнуть версию о принадлежности находки к гипотетическому виду Homo longi.

Зубной камень и окончательное подтверждение

Дополнительным аргументом стала митохондриальная ДНК, извлеченная из зубного камня. Именно этот редкий источник генетического материала помог окончательно подтвердить, что "Человек-дракон" действительно относится к денисовской линии. Таким образом, молекулярные и анатомические данные впервые сошлись в единой картине.

Ранее ученым приходилось довольствоваться лишь разрозненными фрагментами: несколькими коренными зубами, мелкими костными обломками и челюстью с Тибетского плато. Эти находки не позволяли судить ни о внешности, ни о телосложении денисовцев.

Какими были денисовцы на самом деле

Новый череп изменил ситуацию. Его длина достигает почти 30 сантиметров, а объем мозга сопоставим с современным человеком. Анализ костей и зубов указывает на крепкое телосложение. По оценкам палеоантропологов, масса тела таких людей могла доходить до 100 килограммов.

Молекулярные данные свидетельствуют, что харбинский индивид принадлежал к ранней волне денисовцев, населявших северо-восток Азии в период от 217 до 106 тысяч лет назад. В то же время они сосуществовали с неандертальцами на западе и ранними Homo sapiens на юге континента.

Образ жизни и адаптация к холоду

Изотопные исследования других денисовских находок указывают на преобладание мясной пищи в рационе. Высокая калорийность питания, по оценкам ученых, могла превышать 4 тысячи килокалорий в сутки. Такая диета была необходима для поддержания крупного тела в условиях холодного климата.

Исследователи предполагают, что денисовцы были хорошо адаптированы к суровым зимам и могли совершать сезонные миграции вслед за стадами животных. Их физическая мощь и выносливость, вероятно, сыграли ключевую роль в выживании в экстремальных условиях древней Азии.

